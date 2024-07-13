廁所公告「2字」迷惑上千人！網友笑噴：腦袋突然也故障了

你也有想不起來字怎麼寫的經驗嗎？一名網友分享，在廁所發現一張公告，應是想提醒民眾廁所故障無法使用，結果竟忘記「故障」的障字怎麼寫，寫了3次都不對，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，指出近期在廁所牆上看見一張手寫公告，應是想提醒民眾廁所故障無法使用，但卻想不起「故障」的障字怎麼寫，甚至寫了3次都寫錯。

貼文一出後，不少網友都笑噴，紛紛表示「看完我突然不會寫」、「不行，這後勁真的很強」、「被他這樣寫，一時之間我竟然也忘記怎麼寫故障的障」、「再看久一點，就會覺得他寫的是對的」、「害我腦袋突然也故障了…」、「看完突然不會寫ㄓㄤˋ」、「可見不識字的重要性，就沒有錯別字的問題」、「一個我本來會寫的字 被你搞到我也忘記怎麼寫了」、「這一定是3C產品用太多的後遺症」。