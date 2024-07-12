到離島玩見路邊機車椅墊全掀開 內行人秒懂：車行老闆有交代

進入夏天之後，天氣一天比一天炎熱，對機車騎士來說，滾燙的坐墊是個惡夢，只要停在外頭幾分鐘，椅墊溫度高到讓人無法坐下去。有一名女網友到澎湖玩，看到好幾輛機車停在路邊，椅墊全部都打開來，不少有經驗的人看了秒懂用意。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出的照片看到，路邊停了幾輛汽車和5輛機車，這5輛機車的座墊全都掀開來，但周圍卻沒有任何人，讓人以為是遭小偷，不過原PO看了秒懂車主的用意，直說「這樣停車，等下才不會燙到葫蘆（屁股）」。

貼文引起熱議，「騎檔車哭死」、「結果回來牽車時，發現每個後車廂都是空的」、「然後遇到下雨，就可以養魚了」、「試過了，其實還是一樣燙」、「午後雷陣雨，比你蓋上去還要來得快」、「之前這樣停過，結果車廂被吐痰」、「我之前有看到都以為是哪個粗心的人，怎麼沒把坐墊蓋上，然後我都自以為好心的幫對方蓋上」。

不少去過外島玩過的民眾也很有經驗，「車行老闆有交代」、「去澎湖玩大家都這樣」、「綠島也這樣」、「上次去小琉球也是這樣被交代的，真的燙」、「記得之前去綠島租機車的時候，就有人教我們這麼做耶，真的超曬啊」、「這樣有兩個好處，1椅墊不會過熱，2在郊區無人處，不用擔心被髒東西（指小偷）翹車廂」。

也有網友分享讓坐墊降溫的方法，「一樣燙吧，倒不如蓋紙箱」、「平常都把長毛巾放在車裡，很曬的時候就墊椅子騎車，停車時候就夾在椅墊或安全帽壓在座墊上」、「防疫期間不是家家戶戶都有75%酒精嗎？噴抹上去後，手回一回，乾了就涼了」、「其實準備一小罐礦泉水，要騎之前把水放在手心再慢慢倒在坐墊上，就瞬間變很涼喔，或者隨身攜帶小噴罐，裡面裝水，騎車之前噴一點點在座墊上也很涼喔」。