八方雲集漲價後還會去吃嗎？ 大票人點頭曝原因：沒對手

受到原物料波動影響，再加上電價調漲、缺工等因素，八方雲集宣布今（10）日起部分商品售價調整，其中水餃、鍋貼每顆調漲0.4~0.5元，平均調幅6%~7%。一名網友對此好奇詢問大家，會因為漲價而不去吃嗎？

原PO在PTT以「八方漲價還有人要吃嗎？」為題發文，他說昨天看到新聞報導，八方雲集的水餃、鍋貼漲到一顆快7塊，吃一盤20顆就要140元，讓他相當驚訝，也好奇想知道漲價之後，大家還會去吃嗎？

不過多數人還是會繼續光顧，「同性質附近沒有比它好吃的」、「漲到10塊都沒對手」、「吃啊，非早餐時段能吃的鍋貼只剩八方了」、「我們家吃習慣了，還是會去買，其實算大顆，內餡肉質不錯，沒臭味」、「主要是泡菜鍋貼都要等好久，不然漲價還是會買」、「不知道要吃什麼還是會吃」、「雖然越來越貴，但是真的品質穩定好吃」、「吃啊，現在超多水餃又小顆又破10元，他們的漲價也沒什麼問題」、「一顆7塊還吃不起，還有啥可以吃的？不要說自己煮啦，台灣就大部分都外食」。

其中有網友因為熱量問題而不吃，「一顆熱量60幾卡，誰敢吃？」、「熱量太高，不敢吃」、「很久沒吃了，很喜歡吃，但是熱量高作罷」、「比起價格，熱量更可怕」、「很久沒吃了，主要還是熱量有點太高了」。

之前就有腎臟科醫師透露有5種包餡食物熱量極高，第5名是胡椒餅，1顆約350卡；弟4名是鮮肉大餛飩湯，8顆約400卡；第3名是水餃，10顆約500卡；第2名是小籠包，8顆約520卡；第1名是鍋貼，10顆約750卡。醫師建議這些包餡食物要少吃，並且可以多吃一些燙青菜，增加膳食纖維，減少飽和油脂與熱量的攝取。