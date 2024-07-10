快訊

26歲台中警練重機自摔腦死 急救4天家屬今忍痛決定器捐

八方雲集漲價後還會去吃嗎？ 大票人點頭曝原因：沒對手

聯合新聞網／ 綜合報導
八方雲集宣布7月10日起調整部分商品售價。圖／聯合報系資料照片
八方雲集宣布7月10日起調整部分商品售價。圖／聯合報系資料照片

受到原物料波動影響，再加上電價調漲、缺工等因素，八方雲集宣布今（10）日起部分商品售價調整，其中水餃、鍋貼每顆調漲0.4~0.5元，平均調幅6%~7%。一名網友對此好奇詢問大家，會因為漲價而不去吃嗎？

原PO在PTT以「八方漲價還有人要吃嗎？」為題發文，他說昨天看到新聞報導，八方雲集的水餃、鍋貼漲到一顆快7塊，吃一盤20顆就要140元，讓他相當驚訝，也好奇想知道漲價之後，大家還會去吃嗎？

不過多數人還是會繼續光顧，「同性質附近沒有比它好吃的」、「漲到10塊都沒對手」、「吃啊，非早餐時段能吃的鍋貼只剩八方了」、「我們家吃習慣了，還是會去買，其實算大顆，內餡肉質不錯，沒臭味」、「主要是泡菜鍋貼都要等好久，不然漲價還是會買」、「不知道要吃什麼還是會吃」、「雖然越來越貴，但是真的品質穩定好吃」、「吃啊，現在超多水餃又小顆又破10元，他們的漲價也沒什麼問題」、「一顆7塊還吃不起，還有啥可以吃的？不要說自己煮啦，台灣就大部分都外食」。

其中有網友因為熱量問題而不吃，「一顆熱量60幾卡，誰敢吃？」、「熱量太高，不敢吃」、「很久沒吃了，很喜歡吃，但是熱量高作罷」、「比起價格，熱量更可怕」、「很久沒吃了，主要還是熱量有點太高了」。

之前就有腎臟科醫師透露有5種包餡食物熱量極高，第5名是胡椒餅，1顆約350卡；弟4名是鮮肉大餛飩湯，8顆約400卡；第3名是水餃，10顆約500卡；第2名是小籠包，8顆約520卡；第1名是鍋貼，10顆約750卡。醫師建議這些包餡食物要少吃，並且可以多吃一些燙青菜，增加膳食纖維，減少飽和油脂與熱量的攝取。

八方雲集 水餃 漲價

延伸閱讀

兩大連鎖餐飲業 漲聲再起 吃到飽突破千元

波蘭女來台吃不慣台灣水餃 直言「台灣水餃很無聊」

高雄連鎖早餐店小籠包上都是蒼蠅 衛生局稽查多項缺失

到餃子館吃最強火鍋！ 台中60年老店藏超狂「炭燒牛肉火鍋」桌桌必點 一營業馬上客滿、想吃記得先訂位

相關新聞

八方雲集漲價後還會去吃嗎？ 大票人點頭曝原因：沒對手

受到原物料波動影響，再加上電價調漲、缺工等因素，八方雲集宣布今（10）日起部分商品售價調整，其中水餃、鍋貼每顆調漲0.4~0.5元，平均調幅6%~7%。一名網友對此好奇詢問大家，會因為漲價而不去吃嗎？

車廂滿座！女童哭鬧撞閘門要陌生人讓座 媽這樣教育：沒位子妳就站

育兒向來非易事。近日臺灣1名媽媽在網上發文，指帶年幼女兒坐捷運，當時車內已坐滿乘客，而女兒竟要陌生人讓座，甚至在車廂內哭鬧尖叫。雖有好心人打算讓座，但這名媽媽為教育女兒「不想讓孩子養成哭鬧就有位子的機會，憑什麼人家坐的很好的要讓你」，因此拒絕好心入的讓座。台媽為免女兒哭喊聲影響他人，決定帶女兒在下個車站下車，讓她在月臺哭夠冷靜下來再繼續坐車，其間女兒情緒失控，一度狠撞月臺安全閘門。台媽一直陪在女兒身旁進行教導，最後女兒也冷靜下來，坐車時沒再要求陌生人讓座，其教育方式在網上引起熱議，網上有支持的聲音，亦有反對的言論。

上廁所沒衛生紙怎辦？ 他「1招」自救 8萬人讚爆：太聰明了吧

現在不少公廁都會提供衛生紙，但偶爾還是會有上完後，才發現衛生紙剛好用完的狀況，令人相當尷尬。一名網友在餐廳上廁所時，發現廁所裡的衛生紙用完了，於是想到「一招」來求救，引起不少熱烈討論。

連雨天也這樣！他問白襪+拖鞋是什麼穿搭風格 網指跟1運動有關

近來常常可以在路上看到許多人以「白襪+拖鞋」的穿搭出門，但現在這類情形又更加進化了。有網友在PTT好奇發問，高溫炎熱的天氣下…

他曝台灣男性外派越南「走路有風」 交往2任在地妹子結成正果

台灣外籍配偶人數年年上升，一名人在越南且身為「越南女婿」的男網友分享與越南女生戀愛及結婚的經驗。他坦言，台灣人在越南「連普男走路都有風」，會被公司每個女同事偷看，求偶難度瞬間降低，他在當地交過兩任女友後踏入婚姻，他笑稱，「越南女孩子平均來說真的很漂亮，據說是因為魚露的關係讓她們身材前凸後翹」，因此讓網友們歪樓狂敲碗「魚露給我來一打」。

閨密嫌電話不接、訊息回太慢！人母爆氣：別跟沒孩子的人當朋友

結婚生子後精力多要花費在婚姻及育兒上，對於友情之間的維繫就會更為辛苦，導致許多人婚後就失去朋友。有人母發文抱怨，平常要負責帶小孩，自認已經很努力維繫與閨密之間的感情，閨密卻抱怨她「很冷淡」，所以乾脆不跟她聯絡，原PO怒罵「莫名其妙！千萬不要跟沒孩子的人做朋友」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。