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上廁所沒衛生紙怎辦？ 他「1招」自救 8萬人讚爆：太聰明了吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在餐廳上廁所時，發現廁所裡的衛生紙用完了，於是想到「一招」自救，引起不少熱烈討論。示意圖／ingimage
一名網友在餐廳上廁所時，發現廁所裡的衛生紙用完了，於是想到「一招」自救，引起不少熱烈討論。示意圖／ingimage

現在不少公廁都會提供衛生紙，但偶爾還是會有上完後，才發現衛生紙剛好用完的狀況，令人相當尷尬。一名網友在餐廳上廁所時，發現廁所裡的衛生紙用完了，於是想到「一招」來求救，引起不少熱烈討論。

一名餐酒館老闆在Threads分享店內趣事，不久前，店內電話響起，由於打來的多數都是要訂位的客人，因此他接起電話後詢問，「您好，請問需要訂位嗎？」，但電話另一頭卻表示，「我需要衛生紙」，令他相當疑惑，於是客人又再次進一步說明，「我在你們廁所，男廁沒衛生紙了」，老闆這時才恍然大悟，並表示馬上拿過去。

老闆拿過去時還幽默地說，「哈嚕我來救你了」，對方則是默默開門伸出一隻手並抱怨，打給朋友卻沒一個人接電話。老闆最後也表示，有時候衛生紙真的可以救你一命，「以後看到路上發衛生紙，記得要拿喔！」

網友紛紛爆笑，「好好笑，還知道打給店家，太聰明了吧」、「上廁所不帶衛生紙卻帶手機啊…」、「所以上大號一定要配手機，是有它的道理在的…」、「這個故事告訴我們去廁所，手機要隨身攜帶」、「朋友接了更慘，跑去廁所笑他，還拍限動」、「這時候手機不是電通常只會剩1%」、「打電話到櫃檯也要做心理建設欸～好像有點羞恥」、「下次廁所門後要貼上店家的電話了，省去google的時間」。

有網友則分享自身經驗，「我在醫院遇到給我按急救鈴，一接起來說：幫我拿衛生紙，我在廁所的」、「我也曾是那種客人，但還好我先發現，默默穿好褲子轉到另一間廁所，從此我上廁所就會帶手機進去了！」、「上次我們的客人不會開廁所的鎖，說他被鎖到廁所裡，也是打給櫃檯叫我們去救他」。

上大號 廁所 衛生紙

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