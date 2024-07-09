連雨天也這樣！他問白襪+拖鞋是什麼穿搭風格 網指跟1運動有關

近來常常可以在路上看到許多人以「白襪+拖鞋」的穿搭出門，但現在這類情形又更加進化了。有網友在PTT好奇發問，高溫炎熱的天氣下穿這樣也就算了，但下起豪大雨還是看到很多人直接穿這樣走在路上實在令人不解。

一名網友在PTT八卦板發問，「每次看到路上有些年輕男生或女生都會穿白色長襪+拖鞋，有些下雨天還這樣穿，這樣不就襪子都會濕了，夏天穿也很悶熱，不如直接穿涼鞋算了，白襪+拖鞋這是什麼樣的穿搭風格呢？有沒有這方面的八卦？」

貼文一出，底下網友們留言認為這是「老人不懂的風格」、「你老了，現在大學生都這樣穿」、「兩年前夏天就開始流行了」、「籃球場一堆年輕人都穿這樣去再換」、「打籃球才要這樣，怕球鞋髒掉，到球場才換」、「男生有運動+腿毛+黝黑這樣穿很好看」、「通常這樣穿是有運動的身材加小腿很好看」、「源自籃球文化，球員賽前賽後會這樣穿」。

「在日本看韓國人旅遊很喜歡穿白襪拖鞋」、「德國風啊，德國人超喜歡襪子+拖/涼鞋」、「韓劇穿大家跟著穿」、「以前美國就這樣復古」、「襪子還要有勾勾」、「這樣很性感啊」、「頹廢風」、「襪子加涼鞋其實很舒服」。

但也有人覺得「有夠醜，不知道怎麼流行起來的」、「極醜風」、「吸滿水份的襪子很有味道」、「書呆子穿法」、「看路上國中生這樣穿，真心覺得可悲」、「好像很怕冷一樣」、「覺得好噁，路上見過年輕人這樣穿」。