他曝台灣男性外派越南「走路有風」 交往2任在地妹子結成正果

台灣外籍配偶人數年年上升，一名人在越南且身為「越南女婿」的男網友分享與越南女生戀愛及結婚的經驗。他坦言，台灣人在越南「連普男走路都有風」，會被公司每個女同事偷看，求偶難度瞬間降低，他在當地交過兩任女友後踏入婚姻，他笑稱，「越南女孩子平均來說真的很漂亮，據說是因為魚露的關係讓她們身材前凸後翹」，因此讓網友們歪樓狂敲碗「魚露給我來一打」。

一名男子在論壇Dcard發文表示，他因公外派至越南10年，目前已成為越南女婿2年，他10年前到越南時，發現台灣人在當地真的是「鍍金」的，無論長相多一般，走在路上都有風，每個女生都會看一眼。他也發現，越南女生顏值很高，猜測是因為吃魚露、家境不好無法吃到大魚大肉、食物口味清淡等因素影響，因此身材也都非常好。

該網友說，越南文能力越強，外國光環就會越加淡薄。他剛到越南的前幾年，幾乎不會講越南文，當時有三類女性會接觸他，包括會中文的、會英文的、只會越南文的，前兩種多是家境較好的女性，第三種則是家境相對較差，認為外國男生是她們翻轉人生的關鍵，很容易娶回家。

原PO表示，後來他的越南文能力變強了，外國光環減弱，求偶難度也提升，若是想與越南女生交往結婚，會面臨許多外國人的競爭，可惜的是，台灣人在越南的搶手程度只贏過大陸人，偏偏越南人又分不清楚台灣及大陸。

他在2019年認識他的老婆，兩人也順利交往，剛好當時爆發新冠肺炎，加快兩人進展。老婆個性獨立，會協助家裡生意，上大學也是半工半讀，她的家境小康，家人及親戚都很有禮貌且好客。

該網友表示，與外籍配偶戀愛或結婚仍可能會有很好的結局，而非都是如一般的刻板印象。近日爆發大陸外籍配偶親手溺死女兒的新聞事件，引發社會對於外配的議論，他希望大家可以放下成見，不要對新住民有所偏見，而是應該歡迎他們並給他們一個良好的環境。

貼文一出，不少人討論「魚露」對於變美的功效，歪樓留言「所以是什麼魚露可以吃成漂亮美女，給我來十罐！」、「我也是把重點放在魚露上，我有個大學好友也是越南人，她長得超正，身材也好，但她從小在台灣長大，應該不常吃魚露」、「女生整篇最在乎魚露」。