閨密嫌電話不接、訊息回太慢！人母爆氣：別跟沒孩子的人當朋友

結婚生子後精力多要花費在婚姻及育兒上，對於友情之間的維繫就會更為辛苦，導致許多人婚後就失去朋友。有人母發文抱怨，平常要負責帶小孩，自認已經很努力維繫與閨密之間的感情，閨密卻抱怨她「很冷淡」，所以乾脆不跟她聯絡，原PO怒罵「莫名其妙！千萬不要跟沒孩子的人做朋友」。

一名人母在論壇Dcard發文表示，自己目前有一個小孩，孩子很黏她，導致她平時帶小孩很辛苦。有孩子後她就無法立刻回覆朋友們的訊息，也沒辦法說出門就立刻出門，但仍自認是個好閨密，訊息都有盡量回覆，閨密邀約她也會提前安排，甚至是帶小孩出席，只因不希望被說有小孩沒朋友。

原PO表示，她有個非常要好的閨密，到後來卻突然沒有聯繫，連LINE都沒有傳訊息，一問才知道，閨密認為她「很冷淡、打電話都不接、回訊息很冷漠」，所以以為她不想互動，乾脆淡出兩人的友情。

原PO怒氣沖沖地表示，「我咧靠邀喔！老娘帶小孩有多累人，妳知道嗎？喔，對！閨密沒小孩，沒小孩的人是能理解什麼？我回訊息慢、冷淡？起碼我回了，莫名其妙搞這齣，好啊！慢走不送，一開始我還自己想得很負面，以為是自己有了小孩，被討厭了，結果是這個原因啊」。

其他人卻不以為然，「沒小孩的人也不想跟妳們做朋友吧」、「事實就是現階段的妳沒辦法好好維持妳們的友情熱度，要這樣地圖炮不是欠罵嗎」、「妳沒有花時間經營妳的友情，還要別人體諒妳、替妳著想，本來朋友一段時間不聯絡都會淡了，更不要提她們找妳卻給了敷衍的回應，還說自己帶小朋友很累，所以懶得跟朋友解釋這麼多，我覺得妳的朋友比較倒楣，顯然妳就是把朋友排在最後順位，沒有人應該無限配合體諒妳好不好，妳沒有後援、累得要死不是妳自己選的嗎？」

有網友遇過類似朋友，「我有些朋友也是生了小孩之後，幾乎跟所有朋友都沒聯絡了，每次我們這些還沒生的規劃要一起出國玩，她都要顧小孩沒辦法去，我們自己去，發照片存到群組相簿，也會被她酸，後來我們自己另外創了群組，把旅遊照片上傳，之後也很常用這個群組溝通了，有小孩在的朋友的群組直接沉到水裡」。