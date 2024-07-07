23歲男賭博輸2480萬！ 他染賭癮懊悔「從含金湯匙淪打3份工」

雖說小賭怡情，然而賭博成癮非常可能會造成家破人亡的局面。一名23歲的社會新鮮人自述，他自從高中開始玩運動彩券後，一路踏入賭博的深淵，年紀輕輕的他因為賭博賠上了2480萬元，交往四年的女友及朋友都離他遠去，只能依靠家裡救濟還完負債，如今他只能同時打三份工，希望人生能重新開始。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他今年23歲、大學肄業，目前已經戒賭半年，從高中開始玩運動彩券，接著又經歷球版、百家樂、打檯子、現場賭場各種類型的賭博，從一個月輸2、3萬元，到後來一個月就輸掉200萬、300萬元，最後交往四年的女友與他分手，朋友也離他遠去。

該網友說，所幸自己原生家庭經濟寬裕，靠著家人才能順利還完負債，給了他人生第二次的機會。原PO表示，「每個睡不著的夜晚和懊悔的瞬間都還歷歷在目，真的不要碰賭博，賭博不能帶給你任何的好處，只有無止境的痛苦和折磨，我原本能含著金湯匙過生活，現在卻變成了每天打三份工來證明給家裡人看，只求他們重新接納我，而朋友和女友則永遠都不會回來了，我相信我這輩子都不會再碰賭博了」。

其他人則留言，「身為一個戒癮治療師，覺得戒賭不難，維持多久不復發才困難。很多人不賭博後通常都發奮圖強、立志向上，逼自己努力工作。但這種苦日子過不久後，就會有一個聲音告訴他們：好累，好想放鬆一下，也是在這個時候最容易復發！」、「要搭配身心科的賭癮治療」。

有類似經驗的人留言，「不知道你是真的戒了嗎？我跟你有一樣的經歷，不同的是我及時喊停了，所以男友跟朋友都還在身邊陪伴我度過難關，目前已經改過自新三年了，預計再兩年就可以還清所有債務回歸正常生活，現在看到或聽到賭博都是嗤之以鼻，甚至害怕，我只告訴自己我的人生已經沒有第二次重來的機會了，所以希望你是真的已經戒賭成功了，一起加油！不要理會其他留言的酸言酸語」。