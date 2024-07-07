美國女留學生嘆「台灣人沒那麼善良」 揭3慘痛經歷：買路邊攤被坑

「台灣人其實沒那麼善良？」一名兩年前來台的美國女大生表示，她剛搬來的時候因為網路突然有問題，又需要打電話，便請求路人幫忙，結果遇到兩次都被拒絕，且態度不是很友善；再來，她去買路邊攤，還疑似因為外國人的身分被坑錢，種種因素下來，也讓她對於台灣的印象打折扣。

這名女網友在Dcard發文指出，她在美國本來就是念中文系，因為想進一步學習中文，又聽說台灣人很友善，所以才選擇來這邊留學，沒想到接連遇到幾個不好的經驗。

她表示，自己剛搬來的幾天，手機不知道為何突然沒辦法用網路，剛好當下有事情要處理，所以請求隔壁住戶能不能借手機，讓她打一通電話，即便出示學生證、解釋狀況，住戶也只冷淡地回道：「妳去7-11買那個什麼卡」，語畢便把門關上。女大生接著表示，後來有一次在台北車站，也是差不多的狀況，路人不斷強調「no、cannot」，拒借手機，態度也頗兇。

至於第二件讓女大生對台灣人感到失望的原因，是她在路邊攤買傳統年糕時被騙錢，同樣的一份餐點，自己花了300元，排在後面的客人卻只要85元，「我有回去問，但是老闆一直用台語回我，我聽不懂想說算了，也不知道要怎麼辦」。

最後，女大生也說，她發現很多台灣大學生愛亂講朋友的壞話，但是表面上又假裝關係很好，這種表面說一套、背後做一套的方式，讓自己很害怕同學是不是也會假惺惺地對待她。

貼文曝光後，部分網友指出，「看來台灣最美的風景是人，這句話真的是騙透海內外，哈哈哈」、「妳走在路上就會知道台灣人根本不善良，而是自私、不在乎別人，像是人行道停車、菸蒂亂丟、闖紅燈、不打方向燈、車輛不停讓行人、逼車、私人物品占據騎樓和人行道等等」。

不過大部分網友仍表示，「借妳手機是善良，不借就是不善良，好笑，妳可以去警察局借」、「憑啥台灣人要對外國人好，我們去國外還不是要處處提防」、「不可能人人都很好，每個國家都有壞人，但是妳好像短時間遇到好多壞人，運氣不太好，心疼妳」、「我去美國出差時，在好市多要叫車，但手機剛好沒電，去櫃檯也是不願意借我打電話跟叫車，跟顧客借他們也不願意，我覺得各國都有這種冷漠的人吧」。