快訊

林右昌酸轉運站啟用未獲邀 當年遷港不邀馬英九忘了嗎

鄭文燦涉貪生日遭聲押…「華亞園區」是關鍵 傳掮客已收押

影╱跳傘降落傘打不開！墨西哥軍校生墜地慘死 恐怖瞬間全都錄

她搭捷運見超狂回饋「進帳342元」！官方曝通勤族最省方案：月票未必划算

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台北捷運。示意圖。圖／聯合報系資料照片

雙北的大眾運輸便利，而台北捷運更是許多通勤族必搭的交通工具之一。近日有網友在FB社團「爆廢公社」分享，她查看交通票卡突然發現自己多了一筆342元的金額入帳，細項中寫明這筆轉帳是「捷運回饋金加值」，讓她驚呼「一直想說怎麼錢變多了」，原來捷運搭久了有回饋金。對此，有不少網友解答，指出回饋金即為北捷的常客優惠，「搭越多次回饋越多，最多30%」。

網友查看交通票卡，發現有一筆342元的捷運回饋金入帳。圖／擷自爆料公社粉專
網友查看交通票卡，發現有一筆342元的捷運回饋金入帳。圖／擷自爆料公社粉專

原PO的貼文一出便引起網友熱烈討論，有不少人同樣對此感到驚訝，「增長知識了，少搭捷運的我」、「看來搭捷運也是要精打細算，是回饋划算，還是1200吃到飽划算」；也有人詢問高捷或基北北桃1200通勤月票是否有回饋，有內行解答，「高捷用一卡通有綠點回饋，需下載環保綠點APP，登記卡號」、「一個月1200的沒有回饋」。

也有人為原PO解惑回饋金的由來與相關規則，「因為本來有持卡就八折的優惠，現在變成要搭多少次以上才有八折優惠」、「那是悠遊卡要改月票的時候，就同時已有回饋金這個制度，因為政策是同時宣布的」、「常客優惠，搭越多次回饋越多，最多30%」、「每個月都會累計一次，但是卡片有限制，例如地方社福卡、北市國小學生證就不能用」、「一個月搭11次以上，會回饋10%，每個月1號入回悠遊卡裡」。

而根據北捷官網所公布的資訊，常客優惠方案的適用對象為持儲值卡（悠遊卡、一卡通、愛金卡）之普通卡、學生卡及優待卡搭乘臺北捷運（含環狀線），並支付全票票價之旅客。

需注意的是，社福卡（敬老卡、愛心卡）、臺北市發行之國小數位學生證或兒童優惠卡、新北兒童卡，搭乘捷運已享優惠票價，不適用此方案。特殊票種（TPASS行政院通勤月票/基北北桃都會通、攜帶自行車、寵物車或低音提琴單程票、團體票、捷運旅遊票）同樣不適用該優惠方案。

至於常客優惠方案的基本規則如下圖，北捷會依每卡每月累計搭乘次數，決定現金回饋比例，並依累計搭乘金額，計算回饋金，下個月首次搭乘捷運時，回饋金便會以自動加值方式，存入同一張票卡之電子錢包。

北捷官網公布之常客優惠基本規則。圖擷自台北捷運官網
北捷官網公布之常客優惠基本規則。圖擷自台北捷運官網

不過，由於去年「基北北桃1200通勤月票」正式啟用，不少民眾困惑，選擇一般票卡或定期票哪一種才能更省錢？對此，北捷過去發行1280元月票時就曾在YouTube上做過對比，根據圖表資訊可知，以月休8天、每月有22天需搭乘捷運的上班族為例，在單趟票價不超過40元的情況下，由於有常客優惠的回饋金，使用一般票卡將會比1200元的通勤月票來的更省。

北捷過去在發行1280元月票時曾做過對比圖，即使與目前的基北北桃1200通勤月票相差80元，由表中數據仍可推算，每月若搭乘捷運44次，在單趟不超過40元的情況下，常客優惠更為省錢。圖／擷自台北捷運YT
北捷過去在發行1280元月票時曾做過對比圖，即使與目前的基北北桃1200通勤月票相差80元，由表中數據仍可推算，每月若搭乘捷運44次，在單趟不超過40元的情況下，常客優惠更為省錢。圖／擷自台北捷運YT
根據計算，若為每月需搭乘捷運44次，單趟票價為40元的民眾，使用一般票卡的月支出為1320元，購買1200的通勤月票會更為划算。圖／擷自台北捷運YT
根據計算，若為每月需搭乘捷運44次，單趟票價為40元的民眾，使用一般票卡的月支出為1320元，購買1200的通勤月票會更為划算。圖／擷自台北捷運YT

TPASS 大眾運輸 捷運 現金回饋 票價 通勤族

延伸閱讀

月薪8萬、每年赴美出差4個月合理嗎？內行人揪1關鍵喊：快離職

很多人愛用！行李箱別再綁1物 地勤崩潰：恐害機場癱瘓

天氣熱翻！日本妹愛拿1物消暑「台灣已退流行」 網曝心得：效果不佳

10萬人按讚！女搭捷運嗆「不用禮讓孕婦嗎」 男同學1句話讓車廂秒安靜

相關新聞

她搭捷運見超狂回饋「進帳342元」！官方曝通勤族最省方案：月票未必划算

雙北的大眾運輸便利，而台北捷運更是許多通勤族必搭的交通工具之一。近日有網友在FB社團「爆廢公社」分享，她查看交通票卡突然發現自己多了一筆342元的金額入帳，細項中寫明這筆轉帳是「捷運回饋金加值」，讓她驚呼「一直想說怎麼錢變多了」...

他去便當店夾菜喊「3字」！阿姨嘴角失守 網友全笑翻

台灣便當自助餐林立，不少店家都會準備數十種菜色供民眾挑選。一名網友分享，自己有一次在點餐時，不小心脫口把「雪裡紅」說成「雪中紅」，讓便當店阿姨瘋狂憋笑，當下覺得超級尷尬。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他嫌早餐店1蛋餅口味「像鼻涕」很噁心 眾人反酸：不懂吃就惦惦

現在的人較忙碌，沒有時間自己做早餐，只好趁著上班上課前去早餐店購買，而蛋餅是最常見也最受歡迎的產品之一。不過有一名網友卻抱怨「粉漿蛋餅」很噁心，餅皮吃起來像鼻涕，沒想到貼文引來兩派論戰。

他吃路邊攤1麵1湯180元嚇「太扯」 網秒懂笑：顯然生活挺好的

在這物價飛漲的時代，不少東西跟著原物料調整價格，就連一些庶民小吃也漲價，讓民眾大嘆吃不消。有一名網友日前去路邊攤點了一碗麵和一碗湯，事後結帳價格是180元，讓他驚呼平民小吃竟然漲到180元，但不少人立刻點破問題所在。

泰國街頭電線密密麻麻太嚇人 內行人曝背後原因：久了變更多

每個國家都有屬於當地獨特的街景，有一名網友在泰國街頭看到「奇景」，路旁電線桿上的電線密密麻麻地纏繞在一起，而且電線數量多到垂到地上，讓他看了嚇一跳，直呼「這應該是我來泰國看過最霸氣的電線」。貼文一出，有內行人就解釋其原因。

鍋具卡水垢「又黃又厚」怎麼清？ 達人曝超好用2物：保證有效

相信不少愛做菜的人都會遇到鍋具髒污清潔問題，有一名女網友PO出一張電鍋的照片，發文向大家求助，希望可以獲得清除水垢的方法，而不少家事達人推薦檸檬酸和醋兩種物品來清理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。