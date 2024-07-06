她搭捷運見超狂回饋「進帳342元」！官方曝通勤族最省方案：月票未必划算

雙北的大眾運輸便利，而台北捷運更是許多通勤族必搭的交通工具之一。近日有網友在FB社團「爆廢公社」分享，她查看交通票卡突然發現自己多了一筆342元的金額入帳，細項中寫明這筆轉帳是「捷運回饋金加值」，讓她驚呼「一直想說怎麼錢變多了」，原來捷運搭久了有回饋金。對此，有不少網友解答，指出回饋金即為北捷的常客優惠，「搭越多次回饋越多，最多30%」。

網友查看交通票卡，發現有一筆342元的捷運回饋金入帳。圖／擷自爆料公社粉專

原PO的貼文一出便引起網友熱烈討論，有不少人同樣對此感到驚訝，「增長知識了，少搭捷運的我」、「看來搭捷運也是要精打細算，是回饋划算，還是1200吃到飽划算」；也有人詢問高捷或基北北桃1200通勤月票是否有回饋，有內行解答，「高捷用一卡通有綠點回饋，需下載環保綠點APP，登記卡號」、「一個月1200的沒有回饋」。

也有人為原PO解惑回饋金的由來與相關規則，「因為本來有持卡就八折的優惠，現在變成要搭多少次以上才有八折優惠」、「那是悠遊卡要改月票的時候，就同時已有回饋金這個制度，因為政策是同時宣布的」、「常客優惠，搭越多次回饋越多，最多30%」、「每個月都會累計一次，但是卡片有限制，例如地方社福卡、北市國小學生證就不能用」、「一個月搭11次以上，會回饋10%，每個月1號入回悠遊卡裡」。

而根據北捷官網所公布的資訊，常客優惠方案的適用對象為持儲值卡（悠遊卡、一卡通、愛金卡）之普通卡、學生卡及優待卡搭乘臺北捷運（含環狀線），並支付全票票價之旅客。

需注意的是，社福卡（敬老卡、愛心卡）、臺北市發行之國小數位學生證或兒童優惠卡、新北兒童卡，搭乘捷運已享優惠票價，不適用此方案。特殊票種（TPASS行政院通勤月票/基北北桃都會通、攜帶自行車、寵物車或低音提琴單程票、團體票、捷運旅遊票）同樣不適用該優惠方案。

至於常客優惠方案的基本規則如下圖，北捷會依每卡每月累計搭乘次數，決定現金回饋比例，並依累計搭乘金額，計算回饋金，下個月首次搭乘捷運時，回饋金便會以自動加值方式，存入同一張票卡之電子錢包。

北捷官網公布之常客優惠基本規則。圖擷自台北捷運官網

不過，由於去年「基北北桃1200通勤月票」正式啟用，不少民眾困惑，選擇一般票卡或定期票哪一種才能更省錢？對此，北捷過去發行1280元月票時就曾在YouTube上做過對比，根據圖表資訊可知，以月休8天、每月有22天需搭乘捷運的上班族為例，在單趟票價不超過40元的情況下，由於有常客優惠的回饋金，使用一般票卡將會比1200元的通勤月票來的更省。