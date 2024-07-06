他去便當店夾菜喊「3字」！阿姨嘴角失守 網友全笑翻

台灣便當自助餐林立，不少店家都會準備數十種菜色供民眾挑選。一名網友分享，自己有一次在點餐時，不小心脫口把「雪裡紅」說成「雪中紅」，讓便當店阿姨瘋狂憋笑，當下覺得超級尷尬。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書「爆料公社」表示，近期自己去一間便當店購買午餐，可以自選三樣配菜，看了當天的菜色後，就隨口點了「高麗菜、蕃茄蛋、雪中紅」，才剛說完，他就立刻發現自己口誤，結果便當店阿姨瘋狂憋笑，嘴角幾乎失守，讓他當下超級尷尬。

貼文一出後，多數網友都笑爛，紛紛表示「阿姨邊配菜邊唱吧」、「那是血在流～那不是雪中紅」、「阿姨的主題曲被你點出來了」、「乾看第二次才看到笑點在哪」、「常常雪裡紅雪中紅講不清」、「阿姨有沒有特別把辣椒塞到飯裡面，也算一種另類的雪中紅」、「下次把蕃茄蛋換成茄子蛋」、「下次可以點：雙人枕頭」、「後勁超強」。