他嫌早餐店1蛋餅口味「像鼻涕」很噁心 眾人反酸：不懂吃就惦惦

現在的人較忙碌，沒有時間自己做早餐，只好趁著上班上課前去早餐店購買，而蛋餅是最常見也最受歡迎的產品之一。不過有一名網友卻抱怨「粉漿蛋餅」很噁心，餅皮吃起來像鼻涕，沒想到貼文引來兩派論戰。

這名網友在PTT發文表示，前幾天工作忙完後，利用外送平台點了一間看起來還蠻高級的早餐店來吃，其中他點了一份蛋餅竟然要55元，而且還是用粉漿做的，讓他看了完全不能接受，崩潰直呼「蛋餅黏著鼻涕餅皮是要給誰吃？脆皮才是王道好嗎？」貼文也引起眾人激辯。

有網友也不喜歡這粉漿蛋餅的口感，「真的噁」、「我買過，吃一口就丟，不是很喜歡」、「真的很難吃」、「真的很噁，難吃軟爛」、「超級噁心，之前點過一家吃一口直接吐出來」、「粉漿就化工的極致啊」、「粉漿麵皮口感像痰，難吃死了」。

但多數人還是能接受，「粉漿蛋餅好吃」、「粉漿好吃好嗎？化工脆皮誰敢吃？」、「粉漿蛋餅也有脆片的啊」、「粉漿會煎的，煎的恰恰+靈魂醬油膏=完美」、「粉漿皮要熟透啊，很好吃」、「粉漿的要坐在枱前現吃，那真的人間美味」、「粉漿不是Q就是脆，怎麼會像鼻涕？」、「粉漿超好吃好嗎，不懂吃就惦惦」。

還有網友猜測原PO覺得難吃的原因，「外送太久，熱氣把蛋餅弄溼了吧」、「也不見得是店家問題，如果原本外脆內軟，外送悶著就不脆了」、「聽起來是粉漿沒煎熟，那真的是店家問題，跟食物無關」。