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他吃路邊攤1麵1湯180元嚇「太扯」 網秒懂笑：顯然生活挺好的

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO到路邊攤點了一碗麵和一碗湯，卻被收180元，讓他直呼太扯。示意圖／ingimage
原PO到路邊攤點了一碗麵和一碗湯，卻被收180元，讓他直呼太扯。示意圖／ingimage

在這物價飛漲的時代，不少東西跟著原物料調整價格，就連一些庶民小吃也漲價，讓民眾大嘆吃不消。有一名網友日前去路邊攤點了一碗麵和一碗湯，事後結帳價格是180元，讓他驚呼平民小吃竟然漲到180元，但不少人立刻點破問題所在。

這名網友在PTT發文表示，日前到路邊攤吃晚餐，點了一碗餛飩乾麵和一碗羊肉湯，餛飩麵裡還加了青菜、豆芽菜以及一顆滷蛋，羊肉湯裡也加了不少青菜，只是沒想到老闆卻收180元，讓他不敢置信，直呼「會太扯嗎？」

不少人看到羊肉，秒懂問題所在，「真的羊肉很貴」、「羊肉本來就很貴，一碗起碼80~100元，然後你又是餛飩麵加滷蛋，餛飩麵給你算60元好了，滷蛋20元，算一算也差不多」、「正常，羊肉湯一碗本來就100起跳」、「羊肉本來就貴，你嫌貴可以點別的肉」、「羊肉湯不是平民小吃」、「嫌貴就點羊肉清湯啊」、「羊肉最好是平民小吃，顯然生活挺好的」、「有賣羊肉湯的餛飩麵，應該比一般麵店的餛飩麵貴很多吧」。

還有網友表示，「幹嘛不點餛飩湯麵加滷蛋就好100有找」、「現在小吃真的越來越貴，物價回穩後也沒看他們降價」、「聽起來就沒問價錢」、「不考慮現在什麼都漲的話是很貴」。

小吃 物價

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