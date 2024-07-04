泰國街頭電線密密麻麻太嚇人 內行人曝背後原因：久了變更多

每個國家都有屬於當地獨特的街景，有一名網友在泰國街頭看到「奇景」，路旁電線桿上的電線密密麻麻地纏繞在一起，而且電線數量多到垂到地上，讓他看了嚇一跳，直呼「這應該是我來泰國看過最霸氣的電線」。貼文一出，有內行人就解釋其原因。

這名網友在臉書「路上觀察學院」分享自己拍的照片，只見泰國的一處路邊矗立了兩三支電線桿，而電桿上纏繞了數不盡的電線，有電視、網路、電話等線路，密密麻麻地「糾纏」在一起，甚至還因為數量多、重量重而垂到地面上，讓原PO看了也驚呆地說這是他到泰國看過最霸氣的電線了。

照片也讓不少人看了愣住，「這有點可怕」、「養護人員才是最猛的，這光是要分辨是哪一條都要花半天吧」、「泰國這現象蠻普遍的」、「挖靠，這松鼠都不知道要咬哪條了」、「蚊子進去都迷路」、「下雨天應該很刺激」、「電桿斷了，也還立得好好的，上面的線就足夠把電桿固定在原位」、「台灣效率還是好的」、「你如果去過印度，這真的算是整齊的，印度電線佈線真的是藝術等級，我說的是抽象藝術風格」。

有內行人就解釋為何泰國街頭電線會這麼多的原因，「斷掉不好查修，所以都直接牽一條新的，久了就越來越多」、「無法維修，不通只能一直拉新的」、「他這個壞了就直接拉新的」。