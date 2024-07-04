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鍋具卡水垢「又黃又厚」怎麼清？ 達人曝超好用2物：保證有效

聯合新聞網／ 綜合報導
鍋具用久了難免會卡垢髒污，清潔就變成一大問題。 示意圖／ingimage
鍋具用久了難免會卡垢髒污，清潔就變成一大問題。 示意圖／ingimage

相信不少愛做菜的人都會遇到鍋具髒污清潔問題，有一名女網友PO出一張電鍋的照片，發文向大家求助，希望可以獲得清除水垢的方法，而不少家事達人推薦檸檬酸兩種物品來清理。

從原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」貼出的照片看到，電鍋的內鍋裡卡了一層又黃又厚的污漬，原PO說這是水垢，她想問大家除了用綠檸檬之外，如果要去全聯買清潔劑，哪一款比較好用？又或者有什麼方法可以清除這一層厚厚的水垢？

不少達人建議可以用檸檬酸，「檸檬酸便宜又好用」、「檸檬酸+電鍋加滿水，直接煮，一次不夠，兩次乾淨」、「新鮮檸檬約3個，隨意切，水放淹過檸檬，讓電鍋滾約10分鐘，然後電鍋關掉，蓋子不要打開，第二天早上用菜瓜布刷，保證有效」、「檸檬酸加水煮10分鐘，自己讓它跳起來，放到溫溫的，拿刷子刷，馬上光亮」。

還有人推薦加醋，「我記得是小蘇打粉加醋」、「我的經驗，食用白醋+水，按煮飯，待裡面的醋水溫度退到手可以摸，用菜瓜布清洗，完美」、「鍋熱熱時，倒熱水加白醋」、「水加到想清潔的高度（留一點可以滾的高度），加點白醋，按煮飯到水滾就可以手動跳起，靜置一晚，隔天水倒到剩一點，用海綿刷一下再用清水稍微沖即可」。

原PO在臉書發文求助可以清除鍋具水垢的物品或方法。 圖擷自我愛全聯-好物老實説
原PO在臉書發文求助可以清除鍋具水垢的物品或方法。 圖擷自我愛全聯-好物老實説

全聯 水垢 白醋

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