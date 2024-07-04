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日本滅蟑神器？主婦用這罐3秒冰凍「會飛的蟑螂」 網曝優缺點：太可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名住在日本的作家分享一款滅蟑用品，直呼其效果極佳，能3秒冰凍蟑螂。情境示意圖。圖／Ingimage
一名住在日本的作家分享一款滅蟑用品，直呼其效果極佳，能3秒冰凍蟑螂。情境示意圖。圖／Ingimage

許多民眾不敢動手殺蟑螂，如果又碰上會飛的蟑螂，朝人直接飛撲過來，更讓人手足無措。一名住在日本的圖文作家就分享一款殺蟑用品，只要在家遇上蟑螂暴衝過來，用它噴灑3秒，就會讓蟑螂原地結冰，還幽默表示現在每天都將這罐放在床頭「鎮煞」，完全不擔心被蟑螂突襲。貼文曝光後引發熱烈討論，網友紛紛留言分享使用心得。

一名圖文作家在Threads發文表示，最近發現一款「急速冷凍除菌噴霧」殺蟲效果極好，她有一次在家遇上蟑螂飛起來突襲，直接用這罐隔空噴3秒，讓蟑螂原地結冰、無處可逃。

該作家透露，該款噴霧無味不含殺蟲劑，很適合有小孩、寵物的家庭，並且有除菌效果，「只是在-85度C瞬間冷凍，解凍後蟑螂會復活」，而她為了避免蟑螂重生，會在蟑螂肚上噴肥皂水徹底殺死，但她不太敢撿蟑螂，會叫老公「收屍」，也幽默表示現在這款噴霧是家中最值得尊敬的東西，她每天都放在床頭「鎮煞」，遇上蟑螂不再慌張。

貼文曝光後引發討論，使用過這噴霧的網友紛紛大推，「這個超好用，以前住的Share House公共區域有蟑螂都靠這罐」、「這個真的超讚，雖然小貴，但對於怕所有6腳生物的獨居者來說，救大命啊」。

也有人指出該款噴霧缺點，「我買過，但噴出來瞬間出來的氣，就會把蟑螂直接吹起來更可怕」、「有一次我用這個，遇到兇猛蟑螂，牠直接飛撲我...嚇瘋」、「退冰會復活，這超可怕」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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