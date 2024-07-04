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天氣熱翻！日本妹愛拿1物消暑「台灣已退流行」 網曝心得：效果不佳

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示日本民眾今年夏天流行拿小電風扇消暑，曾經台灣也很流行，但如今好像退燒了。圖為台北民眾外出逛街。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
有網友表示日本民眾今年夏天流行拿小電風扇消暑，曾經台灣也很流行，但如今好像退燒了。圖為台北民眾外出逛街。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

近期台灣天氣炎熱，各地陸續飆出高溫，不少民眾出門前會準備濕紙巾、涼感噴霧等消暑。一名網友觀察到，今年夏天日本流行「小電風扇」，走在路上都能看到有人隨身攜帶，但台灣似乎退流行了，她搭捷運很少看到有人拿小電風扇。貼文曝光後引發熱議，許多使用過小電扇的網友們紛紛分享心得，直言「效果不佳」、「吹也是吹熱風」 。

一名網友在Threads發文表示，她在日本路上看到許多女生隨身帶小電風扇，這也是台灣熱門的消暑神器之一，但在今年夏天，她在台灣卻很少看到有人拿出來消暑，「因為大家都騎機車嗎？但也沒看過搭捷運的人拿」，詢問台灣是否已經不流行小電風扇。

貼文曝光後引發討論，許多網友紛紛直言小電風扇效果不佳，因為台灣天氣悶熱，吹出來的風也是熱的，「台灣太熱時吹也是吹熱風」、「因為台灣空氣很熱，拿著風扇吹根本就是拿吹風機吹自己？」、「之前去南韓釜山發現男生女生也幾乎人手一台有驚訝到，害我也忍不住買了一台回來，但我真的沒有很愛在路上吹根本都是熱風」、「在冷氣不涼的地方拿出來（小電風扇）可以瞬間降溫，但外面大太陽還是算了，拿出涼感濕紙巾比較實際」。

有網友稱自己在路上不會用小電風扇，反而搭捷運才會拿出來，「我以前搭捷運蠻常拿，但好像很多人不喜歡就沒了」、「等捷運會吹，但會開最小風貼著自己吹，有看過有人說這樣會把汗臭味吹給別人聞，拿出來之前都要很小心不要開太大風」。

有人則有不同看法，「好像是日本那裡流汗不擦乾的話會讓人感覺很沒禮貌，台灣不常見是因為大家根本沒差吧」，「我在台灣，滿常看到有人拿小電風扇耶」。

網友表示，在台灣吹小電風扇效果不佳，吹出來的風都是熱的。情境示意圖。圖／Ingimage
網友表示，在台灣吹小電風扇效果不佳，吹出來的風都是熱的。情境示意圖。圖／Ingimage

吹風機 日本 紙巾 高溫

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