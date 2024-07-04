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江坤俊人設翻車…醫師姜冠宇揭「偷吃再正常不過」婚前1招明哲保身

聯合新聞網／ 綜合報導
名醫江坤俊。圖取自臉書粉專
名醫江坤俊。圖取自臉書粉專

愛家名醫江坤俊被爆出人設翻車出軌院內護理師，令外界訝異，他透過經紀人回應兩人只是較熟的同事，老婆劉藺秦則表示要先弄清楚狀況再回應，不過今（4）日又再爆出他在節目上對女營養師性騷擾，但他說絕無此事。

對於江坤俊身陷桃花風波，整合醫學專科醫師姜冠宇在threads上逆風發文表示，「偷吃再正常不過」，因為受夠了另一伴的缺點，看外遇的對象都是優點，「更可能，很倒霉地，外遇才是真愛」。

姜冠宇稱看過上一輩外遇的醫師家庭不少，認為雙方都有各自的問題，但婚姻的存在並不是沒有必要，那是為了給孩子穩定的成長環境。

但是他建議，如果很重視孩子，婚前不要避諱簽約，萬一真的把持不住，對孩子不負責任，孩子歸誰的，財產要怎麼分，到時候被占便宜，不能委屈。

他呼籲千萬不要怕對方離開就不談，因為「對象要背叛你永遠都有理由，很少救成功的，至少我覺得很少，跺腳也沒用，找媒體也沒用」。

貼文底下有網友回覆「婚姻是違反人性的制約，有個約束作用罷了」，姜冠宇則說「不至於違反人性，人性也想獨佔他人，但是違反獸性是真的」。還有人說「不要和不愛的人結婚，已經能減低外遇機會」，他也回應「所以長輩那種說結婚都不是你最愛的，都是在為外遇鋪路」。

江坤俊

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