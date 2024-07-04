老公半夜拒載妹子回家「害她被性侵」 人妻一句嗆爆引兩派網友開戰

多人同遊到底該不該負責注意同行者安全？有人妻指出，老公的車不載女性是朋友圈都知道的事，但曾經有女性朋友藉著酒醉想要強行上車，多次拒絕還是糾纏不休，最後老公扔下她載著其他男性友人離開，事後又被她指控「害她被性侵」，她忍不住酸「成年人本就該為自己安危負責」，引發兩派網友熱議。

原PO表示與老公在大學時期就是班對，座駕載男不載女是全班都知道的事，但偏偏就是有人想挑戰原則。她回憶，當時老公與同學共3男3女去夜唱，歡唱到凌晨3點準備回家時，包含老公在內還有3男1女在場，也只有老公未喝酒且有開車。

當下女同學就想趁機搭老公便車，被嚴詞拒絕後仍不放棄，還打電話把在家睡覺的原PO吵醒，以「家人在外縣市」、「獨自搭計程車很可怕」等為藉口想上車，並酸原PO小心眼到很誇張，原PO也忍不住回嗆「你的安危干我們屁事」、「敢自己玩到半夜就自己用腳回家」，最後老公仍然沒有讓她上車，只把另2位喝醉的男同學送回家，將崩潰大哭的女同學留在原地。

天亮後女同學再度打電話來飆罵他們「害她被人拖到暗巷性侵」，面對一番不知真假的指控，他們只請她去報警驗傷便掛電話，隔沒兩天就看到女同學若無其事地來上課。原PO表示，當初是同行的1位男同學邀她去，當下男同學也爛醉無法送她回家，但大家都成年了，本就該對自己安全負責，確保自己能安全回家。

文章內老公堅守原則拒載女性的態度引來不少人叫好，但也有人質疑將人丟下的態度是否太不近人情？「明明還有兩個男生同車，就為了不載女生，把人家單獨丟在原地我覺得有點矯枉過正啦」、「女生大半夜喝醉沒人送真的很危險」、「一群人一起出去就剩她一個沒人管，實在不近人情。不載她至少陪她坐車或等車吧」、「這不就是一群朋友一起出去喝酒，最後只有一個人被放生的故事嗎？」、「如果男友只准我載女不載男，即使喝到很晚、即使一群人一起搭車，都必須單獨丟包男性朋友，我會直接分手。為了避嫌到極致完全不在乎朋友的安全，某種程度也是不信任伴侶的自制力吧，這是什麼坐了車就會懷孕的世界觀嗎」。

但認同原PO做法的網友則反駁不該道德勒索，「為什麼你喝爛醉是別人男友的責任？敢喝就替自己的行為負責，畢竟都是成年人了」、「自己喝到爛醉是自己的選擇，自己的選擇就自己負責」、「自己喝醉自己承擔後果，正常人應該自己確保安全回家而不是將責任推給其他男生跟原PO」、「我如果沒有確定有人可以陪我一起回去，就不會玩到那麼晚或喝到醉。不論男女，預設別人是自己司機真的很沒禮貌」。

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