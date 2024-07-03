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台灣電影院陸續熄燈…她嘆「不會都要倒光了吧」 網點出3關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，台南真善美劇院宣布將停止營業，有網友聞訊後感嘆實體電影院紛紛結束營業，直呼「電影院不會都要倒光了吧」，貼文一出，引來不少網友點出電影院優勢不再的原因。情境示意圖。圖／Ingimage
近日，台南真善美劇院宣布將停止營業，有網友聞訊後感嘆實體電影院紛紛結束營業，直呼「電影院不會都要倒光了吧」，貼文一出，引來不少網友點出電影院優勢不再的原因。情境示意圖。圖／Ingimage

串流平台的興起，讓不少實體電影院受到衝擊，陸續吹熄燈號。近日，台南真善美劇院也宣布將在8月1日結束營業，震驚許多影迷。有網友聞訊後感嘆電影院紛紛結束營業，直呼「電影院不會都要倒光了吧」，貼文一出，引來不少網友點出電影院優勢不再的原因。

一名女網友在Dcard發文感慨台南真善美劇院將停止營運，「覺得滿可惜的，高中的時候常常跟同學一起去看一些小眾片，感覺過去的回憶被拔掉的感覺」。原PO也提到台北西門町的絕色影城也收掉了，「男友說這是他以前充滿回憶的景點」，另外西門萬年大樓的秀泰也將熄燈，讓她大嘆「電影院不會都要倒光了吧」。

文章一出，網友紛紛點出原因，其中一點在於串流平台的盛行，「因為現在都在家看串流就好了」、「一張電影票的錢，OTT可以訂閱一個月耶」、「講實在的，高雄秀泰一張票大概300初，我一個月花330買Netflix，能看不止一部電影」。

第二個原因則是值得到電影院看的作品越來越少，「現在都沒啥好看的大作」、「除非有什麼神片，不然真的不會想再跑電影院」、「沒有值得進戲院的大作」、「現在好像都沒什麼電影可以看」、「現在大片太少了，本來暑假都會有很多強檔上映，鬼片、有動漫片，但今年…」。

還有人點出電影院環境問題，「誰要花錢進去看電影還要被吵」、「電影院一堆沒素質的，一直開手機螢幕」、「現在就一堆猴在電影院講話啊，吵死了」、「電影院椅子很髒，穿短褲去，大腿後面都會起紅疹，後面猴會一直踢，附近又有人一直講話」、「看電影前要找停車位、買票、等進場時間，觀影時還要忍受其他人的雜音、氣味，還不能暫停上廁所、還會遇到中途進場擋住畫面的情況」。

但也有人表示自己還是喜歡去電影院，「我還是比較喜歡到電影院看電影啦，比較有感覺，在家反而會懶得看」、「就算有訂網飛，我還是比較愛去電影院看電影，尤其這種大熱天，跟朋友約出去可以吹冷氣坐兩個小時，也感覺自己有在做事，超爽」。

Netflix OTT 西門町 電影

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