呷好道相報！她想推薦外國人台灣代表性食物 網力薦3店：就是穩

台灣號稱美食王國，不論本土小吃或異國料理，都讓不少外國人讚不絕口。有一名女網友想問如果要招待外國人一餐最好的料理，該請他們吃哪一種最具台灣代表性的食物。貼文一出湧入不少意見，其中3家店最多人推薦。

這名女網友在PTT發文表示，她日前在看愛台灣的外國人影片時想到，如果外國朋友來台灣的話，可以帶他們去吃什麼？原PO說在台灣想吃東西可以逛夜市、逛老街、吃巷弄美食，但如果只需要款待一餐最好的料理，應該要帶他們吃什麼比較有代表性的台灣食物，她希望徵求大家意見，或者推薦吃過最頂的口袋名單。

貼文一出，鄉民們大推八方雲集、鼎泰豐、春水堂3家店，「沒來過的，吃八方就好」、「首選八方雲集，餃子、鍋貼」、「鼎泰豐感覺比較安全吧」、「鼎泰豐就是超級安全的選項，對方喜歡小吃就帶去市場逛這樣」、「鼎泰豐就是穩」、「老外用小籠包、珍奶就能打發」、「春水堂的牛肉麵、煎蘿蔔糕」、「我也推春水堂，珍奶創始」、「春水堂的珍奶好喝」。

還有其他人建議，「王品選一個」、「牛肉麵找幾家有名的或自己常吃的」、「清炒高麗菜，國外高麗菜硬又不甜，台灣高麗菜是毀滅既定印象的強大」、「不要再逼外國人吃臭豆腐、皮蛋，其他都好」、「當然吃到飽，火鍋、燒烤、自助」、「黃仁勳美食地圖打開抄答案」。