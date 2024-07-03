10萬人按讚！女搭捷運嗆「不用禮讓孕婦嗎」 男同學1句話讓車廂秒安靜

不論是捷運或公車，博愛座讓位問題層出不窮，即使後來將名稱改為「優先席」，讓座爭議仍時有所聞。有一名網友日前搭乘高雄捷運時，看到一名女子斥責一位男同學「看到不用禮讓孕婦嗎？」沒想到對方幽幽地回了一句話，讓車廂氣氛瞬間凝結。

這名網友在《Threads》發文表示，日前他搭高雄捷運時，在中央公園站看到一名女子上車，不過肚子看不出來是懷孕還是單純胖。女子上車後發現沒位子，繞了一圈，走到一位男同學面前說「看到不用禮讓孕婦嗎？」，男同學聽了抬起頭看了她一下，然後說「怎樣？孩子我讓妳懷的？」，沒想到出乎意料的回覆，讓這名女子聽了也愣住，原PO笑說「車廂瞬間變得好安靜、好安靜…」。

貼文迅速地吸引了逾127萬瀏覽次數、10萬人按讚，不少網友看了都大呼過癮，「所以說取消博愛座」、「超會回」、「學起來了」、「如果我遇到真的會對著她比手語，我是認真的，看誰比較瘋啊」、「好讚，喜歡這個回覆」、「好爽喔，這樣就對了」；也有過來人以自身經歷認為好心人還是很多，「其實善良的人還是很多啦，當年我懷孕搭捷運，才一進車廂，好幾個乘客立刻從座位彈起來」。

有些網友直言現在的人最欠缺的就是禮貌，「當一個有禮貌的人很難？難怪以前要推廣什麼『請、謝謝、對不起』」、「相信如果一開始有禮貌問『請問可否讓我』，一定不會被嗆」、「禮貌詢問會讓座，但遇到態度差的只能說剛好」、「就算有理也要有禮貌欸」。