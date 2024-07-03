沖繩各處冷氣狂開他喊「這才叫不缺電」 網吐嘈：冷到感冒才慘
許多民眾喜愛到日本旅遊，日前有位網友表示，他到日本沖繩玩的時候，發現機場、超商、購物中心這些公共空間的冷氣都很強，連吃熱騰騰的手打麵，都冷到要把外套穿上，讓原PO大呼「這樣用電才叫做不缺電」。
一名網友在PTT發文表示，他在沖繩旅遊時，天氣也熱到30幾度，但他發現不管是機場、超商、購物中心，甚至是禮品店，冷氣都開好開滿，連女友吃熱騰騰的手打麵，都冷到要把防曬薄外套穿上。原PO接著表示，飯店更誇張，導遊告知「日本人習慣把溫度調在22度，所以在飯店房間內要記得調溫度，半夜才不會冷到感冒」，因此他直言「能這樣用電，才能叫做不缺電吧！」
文章曝光後，網友吐嘈「冷到感冒才可悲吧，台灣的溫度剛剛好」、「不爽可以移民去日本啊」、「節約用電被說成缺電」、「看看福島核電廠，你想擁抱核能嗎？」、「冷氣調幾度跟缺電有什麼關係？你要爽開16度也可以啊」。
經濟部能源署表示，中央沒有「限溫令」，但有規定能源用戶要遵守規定，包含觀光旅館、零售式販賣店以及大眾運輸等，室內溫度不能低於26度。
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