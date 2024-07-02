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男生「1行為」比擦防曬還娘？ 兩派網友論戰：很多台北人這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友分享，身邊有名男生朋友出門會擦防曬，也會在外撐傘遮太陽，卻被其他朋友說很娘，讓他相當好奇「男性擦防曬會覺得很娘嗎？」。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
有一名網友分享，身邊有名男生朋友出門會擦防曬，也會在外撐傘遮太陽，卻被其他朋友說很娘，讓他相當好奇「男性擦防曬會覺得很娘嗎？」。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

台灣夏季天氣炎熱，氣象署也提醒民眾外出應做好防曬，並隨時補充水分。對此，有一名網友分享，身邊有名男生朋友出門會擦防曬，也會在外撐傘遮太陽，卻被其他朋友說很娘，讓他相當好奇「男性擦防曬會覺得很娘嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「女孩兒會覺得男生擦防曬很娘嗎？」為題，指出最近天氣太熱，身邊一名男生朋友出門不僅會擦防曬，還會撐傘遮太陽，結果其他朋友不分男女，都說這樣的行為「很娘」，讓他相當好奇「聞到或看出身邊的男性擦防曬，會覺得他們很娘嗎？」

貼文一出後，不少網友都覺得保養不分男女，紛紛表示「現在太陽真的會曬到皮膚癌，我寧願被酸也會繼續擦」、「防曬本來就不是女性專用的產品，為什麼男生使用要被說娘？」、「等曬到有斑就來不急了，誰管他們」、「都2024年了，男生化妝都很正常，擦個防曬算什麼」、「本來不擦，現在真的沒辦法，乖乖擦很久了」、「這種問題就跟男生穿粉紅會娘嗎一樣」。

不過，也有部分網友對男生「撐傘」有不同看法，紛紛回應「男生撐傘好像真的蠻少見的」、「撐傘其實比較有效，但男生撐傘旁邊又沒女生的話，好像真的有點娘欸」、「男生撐傘好像真的蠻少見的」、「台北很多男生都有撐傘啊」、「男生撐傘沒差吧，有陰影真的涼爽很多」、「我上班路上10個男生有7個撐，根本很多吧」。

防曬

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