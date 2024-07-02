永和大雨滂沱「下午2點半黑得像夜晚」 網喊：有人發毒誓？

太平洋高壓持續籠罩全台，各地除了白天炎熱外，午後也因為對流雲系發展旺盛，容易出現大雨。有一名網友PO出一張照片，下午2時30分左右，新北市永和區的街道灰暗，天空像是傍晚一樣黑暗，大雨滂沱且霧濛濛的樣子，讓人驚駭。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，只見畫面天色昏暗，像是傍晚一樣，大雨滂沱且路燈亮起，然而原PO寫下「現在是下午2時30分」，讓人驚訝因為烏雲密佈、雨勢太大，導致白天如同黑夜一樣昏暗。

文章一出，許多網友也紛紛貼出各地情況，有人貼出正在淋雨的海盜船遊樂設施，幽默表示「這才是正統的海盜船」，還有網友表示「即時影像看起來黑的像是套了電影濾鏡」、「估計有人發了驚天地動鬼神的毒誓，天地才會變這麼黑」、「台南的下午2時30分可是晴空萬里」、「為什麼你照片裡的三個人可以坐在雨中無動於衷？」、「新北泰山的雷雨交加，但天空很亮」、「現在彰化市豔陽高照」、「台北市超可怕，暴雨中，打雷超大聲嚇我一跳」。

隨著盛夏的到來，未來每天可能都是炎熱的酷暑天氣，週五、週六大台北地區有機會出現37度高溫，東南部則是在35度左右，有機率出現焚風，民眾出外應攜帶雨具，並多補充水分，避免熱傷害造成危險。