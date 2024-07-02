阿宗麵線為何成為「麵線霸主」？ 網大推：真的不是一次店

阿宗麵線是西門町著名的小吃，民國64年創業，從小攤販到店面一路吸引老饕前來，日前有網友表示，他平日上午10時30分經過店門口，發現已經有不少人在用餐，疑惑「沒有位置、冷氣，在這種35度以上的天氣，為什麼西門町的阿宗麵線仍絡繹不絕？」

一名網友在PTT發文表示，他週二早上經過阿宗麵線，發現有不少人在用餐，想必到了中午時間，人潮會多出3-4倍，假日應該會更多人，但原PO疑惑「阿宗麵線沒有座位、沒有冷氣，現在天氣還是35度起跳，大家依然要來吃一碗熱騰騰的麵線，讓人匪夷所思，為何觀光客絡繹不絕？」

他指出，許多人聊到西門的阿宗麵線，就會給予「盤子店、無聊、浪費錢」等等負面評價，但店門口的人潮仍絡繹不絕，因此他好奇「阿宗麵線在國外一些美食評比都大推嗎？這種店是不是像我們去東京，一定要排一蘭這種店家一樣？有沒有西門阿宗麵線屹立不搖的八卦？」

文章曝光後，網友看法不一，有人大推「其實不錯吃」、「不難吃，就是吃的環境不夠好」、「以前老老闆在賣的時候，口味真的很棒，換兒子接手口味就變了」、「其實光就味道而言，還不錯」、「這物價在西門不算貴」、「15年前吃過一次，真的好吃，但是站在騎樓很奇怪，到現在還是沒有座位」、「阿宗的麵線糊真的好吃，我不認為是一次店，鄉民罵這麼久還可以屹立不搖，就知道沒那麼難吃了」。

也有人直言，「就賣名氣的，口味真的不怎麼樣」、「學生時代吃過一次，吃完真的黑人問號」、「之前疫情期間根本都沒有人吃，代表都是靠觀光客的」、「口味一般，觀光客在吃的」、「觀光客就吃一次麵線，當然選名氣大的」。