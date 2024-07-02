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博愛座又爆糾紛！男自稱特勤退役 不滿女乘客未讓座：妳要是男的我就打了

聯合新聞網／ 綜合報導
博愛座爭議層出不窮，近日兩起事件讓存廢再度引發討論，照片為示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照片
博愛座爭議層出不窮，近日兩起事件讓存廢再度引發討論，照片為示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照片

博愛座糾紛不斷，日前在台鐵浮洲站開往樹林的列車上，一名中年男子不滿博愛座的女性乘客未讓座給長者，在車廂內不斷飆罵，還一度放話「我是特勤退伍，如果妳是男生早就打妳了」，期間更是不停罵對方「王八蛋」，影片PO出後引發網友熱議。

一名網友在「爆料公社」發文表示，在一班從新北市浮洲站開往樹林的區間車上，一位男子不滿旁邊的白髮老先生沒位置坐，就要求在博愛座的女乘客讓座，但女乘客不願意，男子便當場大罵「如果妳是男的，我就打妳，該讓座就要讓座」，還嗆「我是特勤退役」，讓隔壁的老先生嚇得喊「沒關係」，還勸男子息怒。

最後女乘客讓座，台鐵人員也來勸導，擔心衝突更加嚴重，車廂內的其他乘客也不敢多言，幸好最後沒有爆發更嚴重的問題，不過事件發生後，引來網友討論。

有網友直言「女生可能也有生理痛，懷孕未滿3個月也看不出來啊」、「這種人只敢在女孩子面前大小聲，如果遇到像我一樣兇狠的人，是不是連一眼都不敢看？」、「博愛座是要給有需要的人使用，而不是看到沒有讓給老人就道德綁架的」、「就是自以為正義，只敢欺負女人」、「要是坐在博愛座的是男的，他可能連屁都不敢放一聲」、「有心每個座位都可以是博愛座」、「特勤退伍又怎樣？有完沒完，只會讓人對博愛座反感」、「這些人是怎麼了？坐個博愛座像犯了罪一樣！有些人就是有隱形的需求才去坐」。

博愛座 捷運 讓座

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