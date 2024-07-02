婚禮1亂象許多台灣人都做過！ 他傻眼：超不尊重新人

參加婚禮時，你都會怎麼打扮呢？一名男網友分享，以自己的觀察經驗，多數台灣人喜歡穿T恤、牛仔褲配拖鞋，認為這樣的打扮不太尊重新人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在社群平台「Threads」上表示，自己參加幾次婚禮，但發現一堆台灣人都會穿T恤、牛仔褲，甚至還有看到穿拖鞋出席婚禮，讓他很好奇「真的有在尊重新郎新娘嗎？」。

貼文一出後，不少網友認為比起穿搭，新人可能更在意禮金，紛紛表示「其實沒有人會記得賓客穿啥，只記得紅包多少、菜色如何」、「尊重新郎新娘？一個穿拖鞋短褲的，包紅包10萬，你還會在乎短褲拖鞋嗎？」、「如果打扮後比新娘漂亮，會不尊重嗎？」、「人有到就行了，管他有沒有紅包、穿著如何，能來婚禮就已經祝福你、見證你婚禮，現在人那麼忙，能到就很不錯了」。

不過，也有不少人同意原PO看法，「真的…我也好想說這個，每次看到他們的穿著真的會吐血」、「我阿公說他以後要穿羽絨外套來參加我婚禮，我當下直接翻臉給他看」、「我的喜帖直接寫請穿正式服裝，不懂婚禮這種事情怎麼能有人穿得很隨便」、「假如賓客穿個脫鞋、吊嘎（內衣）來我婚禮跟我拍照，我會發瘋」、「我看不順眼很多年了，被說矯情，還說人到已經是給面子了」。