搭捷運去淡水一路狂睡！驚醒2次都在象山站 站務人員傻眼：搭5小時

你有搭乘捷運睡著過的經驗嗎？一名網友分享，近期搭捷運從台北車站上車，要坐到淡水站下車，沒想到快到站時不小心睡著，醒來發現人居然在象山站，只好再從象山搭回淡水，沒想到又睡著，第二次驚醒竟然還在象山站，讓捷運員工都傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近日搭乘捷運，本來要從台北車站前往淡水，快抵達淡水站時不小心睡著，醒來後發現自己回到象山站，只好繼續搭回淡水站，沒想到第二次又睡著，驚醒後又回到象山站，他決定刷卡出站，卻刷不出去，捷運員工也好奇問「你五個小時都在裡面？」，讓他尷尬回「不小心一直睡著」，也自嘲是「捷運冠軍」。

貼文一出後，引來上千名網友朝聖，紛紛表示「你的月票最划算」、「今日最好笑」、「看來不只裝睡的人叫不醒，能睡的人也叫不醒」、「快去報名睡覺大賽！」、「這什麼異次元空間？無法逃離象山之沈默之丘百慕達象山洲」、「冥冥之中有股力量要你在象山站買房」、「我懂了！下次失眠時搭紅線」。

此外，也有不少過來人分享自身經驗，紛紛回應「這太猛！我之前從芝山上車，睡到象山又開到淡水然後在石牌醒來，不得不說你比較厲害」、「我跨年也幹過這件事，3點到8點多都在板南線上渡過」、「超好笑，我哥之前在信義喝醉坐捷運從象山回淡水，起床還是在象山」、「你好強！我曾經有一次回南勢角站也是太累睡著，睡到迴龍去，只好繼續睡回籠覺，原車從迴龍坐回南勢角」。