花70萬娶18歲越南妹被轟「人口買賣」 40歲髮型師現身酸民閉嘴了

近日一名40歲髮型師Nick在社群軟體Threads上發文分享花70萬元到越南迎娶一名18歲女子，被網友們批評是「花錢買生育工具」，他後來接受YouTube頻道「搭妳嗎好啊」訪問時，更提及「大部分台女都不願生小孩」，相關言論引發爭議，但有不少人讚賞他對自己的生活目標很明確。

髮型師Nick在Threads發布了幾張在越南閃婚的結婚宴客照，並表示，「岳父岳母跟我只差兩歲而已，真的是做夢也沒有想過自己有一天會這麼輕易的就結婚了，不過既然已經做了、就好好努力經營吧，希望以後一切順利」。

他向「搭妳嗎好啊」主持人Jamie透露，自己之所以會那麼衝是因為很想要有小孩，並渴望穩定的家庭生活，而且想生女兒，但大部分很多台灣的女生都不願意生，因此才經由仲介牽線到越南相親，並且相親了十幾個人之後，才認識現在的妻子。

他解釋，自己過去有一段長達十年的感情，經歷了很久的磨合期才穩定下來，但現在的他只想趕快走入婚姻生活，不想再花太多時間找另一半，所以才找願意一起努力有共同目標的女生，至於感情則可以慢慢培養就好。他也坦承自己比較年長，勢必未來的日子會多包容、禮讓老婆。

沒想到貼文曝光被酸民們砲轟，「買女性來生育，真的要吐了」、「好慘18配40，跟人口買賣沒差別吧」、「噁心到爆，根本就是花70萬買生育工具」、「你們家有什麼皇位要繼承嗎？」、「用金錢買賣的婚姻會長久嗎？」、「真心愛對方嗎？」、「聽過有人拿到身分證後態度就大轉變，連小孩都不管了」。

但也有人支持他們「這組看起來就很穩呀，一堆酸葡萄」、「原po很帥根本看不出來40歲，太太也很漂亮」、「這對夫妻臉太誇張了」、「好酷，也點出台灣少子化的問題了」、「把目前台灣社會男性面臨到的困境，有條不紊理性的道出，只能說見解跟切身之痛真的很深」、「說得白點，男生要在台灣娶到差不多條件的女生，要花的金錢時間是好幾倍」、「男生給的方向很務實，也很有責任心」。

Nick也在Threads底下回覆大家的祝福說「謝謝，其實就是想找個好相處、對未來規畫想法一致的人而已」，他也勉勵各位男性朋友，終究還是要懂得如何跟女生相處，否則不管怎麼樣產生的婚姻，都不會長久幸福。