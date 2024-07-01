快訊

拜登辯論表現「崩潰」嚇壞民主黨 幕僚不解：明明都曾演練過

部桃醫院瞬間電力降壓、系統大當機 台電證實「牠」害的

台積電只排第7！非主管上市公司員工平均薪資 「這家」375萬奪冠

保費繳超過50萬卻遭刁難？ 他氣炸網看一細節喊：別不清楚就亂買

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的家人買了終生壽險，跟保險公司申請理賠時認為遭到刁難。示意圖／Ingimage
一名網友的家人買了終生壽險，跟保險公司申請理賠時認為遭到刁難。示意圖／Ingimage

許多民眾會保保險，以備不時之需。不過日前有網友抱怨，家人保費已經繳超過50萬元，但生產過程發生意外，醫生緊急安排剖腹來保住胎兒，事後依照保險公司規定提出診斷證明等等，卻被刻意刁難，讓他無奈表示「不知道大家是否也有相同經驗？」

一名網友在「爆料公社」發文表示，家人投保了終生壽險，每年要付2萬多元，保了20年，光是保費就繳了超過50萬元。但前陣子家人生產，生產過程中突發狀況，醫院不得不緊急安排剖腹產來保住胎兒，他們依照保險公司提出的要求，申請醫院診斷證明書等相關文件，保險公司卻回覆「文件不足以證明」，要求原PO他們得提出更多文件。

不過原PO氣憤表示，請領文件是保險公司業務要求的，但最後公司主管卻不同意理由，如果保險業務無法讓客戶理賠，為何邀約保險時，又可以代表公司呢？

接著他又表示，醫院的診斷證明內容寫得很清楚，為何保險公司不願意理賠，是懷疑造假嗎？如果保險公司有疑問，難道不能電聯醫院確認嗎？原PO氣憤表示，「保費繳20年，給了超過50萬，因故只請領了2-3萬，卻遭到如此刁難，本以為終生壽險有一定保障，卻遭到這種刁難，不知道大家是否有相同經驗？」

文章曝光後，網友回應，「保單的內容是什麼？如果你都不清楚就亂買，保險公司不理賠也很正常」、「保險的種類有很多，不是繳得多就會賠得多，檢視保障內容跟身體健康檢查一樣重要」、「診斷證明書一定要寫一些『關鍵字』才行，不然回去請醫生重開就好」、「非自然生產，不是屬於自願剖腹生產的，醫療險基本上會賠，住院實支也會給，保險不是看你的保費繳多少，是看你保了什麼樣的保單」。

保費 保險

延伸閱讀

吃飯慎入！廁所衛生紙驚見「超巨小強」 萬人嚇壞：整包不要了

派系搶攻中常委牽動2026 郭正亮揭賴清德下一步「玩這種局」

百歲日嬤活力十足！手作豐盛早餐當網紅 網讚嘆：真正人生勝利組

歐洲景點已看不到日文導覽！評論家嘆日本成「最貧國」 吐未來隱憂

相關新聞

保費繳超過50萬卻遭刁難？ 他氣炸網看一細節喊：別不清楚就亂買

許多民眾會保保險，以備不時之需。不過日前有網友抱怨，家人保費已經繳超過50萬元，但生產過程發生意外，醫生緊急安排剖腹來保住胎兒，事後依照保險公司規定提出診斷證明等等，卻被刻意刁難，讓他無奈表示「不知道大家是否也有相同經驗？」

她叫外送備註「願意下樓取餐」卻沒人想接 內行揭真相：很多人誤會了

科技發達時代，叫外送已經成為不少人的日常。然而近日一名女網友表示，她住在南港區的公寓五樓，即便已經在備註欄明確表示「願意下樓取餐」，每次下單卻還是有3～4次會被外送員棄單，讓她相當不解。貼文曝光後，內行網友也為其揭曉背後原因。

公共建設空調不涼！網疑「限溫令」惹禍 怒：在家吹冷氣更不環保

經濟部去年試辦「限溫令」，公共區域全面納管，冷氣溫度不得低於23度，不過仍是以輔導為主，未有相關罰則。有網友抱怨「公共建設冷氣都不涼了」，無論是捷運站、火車站或圖書館的冷氣都不涼，其他人則認為，主要還是因為人潮過多，才會導致冷氣不冷。

台灣辯論鬼才是誰？網友點名「他」大讚：真戰神

美國總統辯論會日前登場，由民主黨的拜登，與共和黨的川普展開對決。對此，有網友看了兩人辯論會的表現後，好奇發問「台灣的辯論鬼才是誰？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

妹子坐機車後座怕1狀況很尷尬 過來人曝經驗：男友會故意煞車

如果不是給另一半載，通常女生坐機車後座會和駕駛保持一點距離，以免不小心有肢體接觸而尷尬。有一名女網友表示，因為第一次交男朋友，很擔心被載的時候胸部不小心碰到對方，想問問其他女孩兒們，胸部如果碰到對方的背會很明顯嗎？貼文一出，釣出不少過來人分享經驗。

相見恨晚！麥當勞省錢大法 他點餐1招「月賺2套餐錢」：優惠隨便挑

你喜歡吃麥當勞嗎？一名網友在Dcard分享，自己每周至少會吃兩次麥當勞，由於平常都沒太注意優惠，近日他著手研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。