保費繳超過50萬卻遭刁難？ 他氣炸網看一細節喊：別不清楚就亂買

許多民眾會保保險，以備不時之需。不過日前有網友抱怨，家人保費已經繳超過50萬元，但生產過程發生意外，醫生緊急安排剖腹來保住胎兒，事後依照保險公司規定提出診斷證明等等，卻被刻意刁難，讓他無奈表示「不知道大家是否也有相同經驗？」

一名網友在「爆料公社」發文表示，家人投保了終生壽險，每年要付2萬多元，保了20年，光是保費就繳了超過50萬元。但前陣子家人生產，生產過程中突發狀況，醫院不得不緊急安排剖腹產來保住胎兒，他們依照保險公司提出的要求，申請醫院診斷證明書等相關文件，保險公司卻回覆「文件不足以證明」，要求原PO他們得提出更多文件。

不過原PO氣憤表示，請領文件是保險公司業務要求的，但最後公司主管卻不同意理由，如果保險業務無法讓客戶理賠，為何邀約保險時，又可以代表公司呢？

接著他又表示，醫院的診斷證明內容寫得很清楚，為何保險公司不願意理賠，是懷疑造假嗎？如果保險公司有疑問，難道不能電聯醫院確認嗎？原PO氣憤表示，「保費繳20年，給了超過50萬，因故只請領了2-3萬，卻遭到如此刁難，本以為終生壽險有一定保障，卻遭到這種刁難，不知道大家是否有相同經驗？」

文章曝光後，網友回應，「保單的內容是什麼？如果你都不清楚就亂買，保險公司不理賠也很正常」、「保險的種類有很多，不是繳得多就會賠得多，檢視保障內容跟身體健康檢查一樣重要」、「診斷證明書一定要寫一些『關鍵字』才行，不然回去請醫生重開就好」、「非自然生產，不是屬於自願剖腹生產的，醫療險基本上會賠，住院實支也會給，保險不是看你的保費繳多少，是看你保了什麼樣的保單」。