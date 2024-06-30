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她叫外送備註「願意下樓取餐」卻沒人想接 內行揭真相：很多人誤會了

聯合新聞網／ 綜合報導
科技發達時代，叫外送已經成為不少人的日常。示意圖／聯合報系資料照片
科技發達時代，叫外送已經成為不少人的日常。示意圖／聯合報系資料照片

科技發達時代，叫外送已經成為不少人的日常。然而近日一名女網友表示，她住在南港區的公寓五樓，即便已經在備註欄明確表示「願意下樓取餐」，每次下單卻還是有3～4次會被外送員棄單，讓她相當不解。貼文曝光後，內行網友也為其揭曉背後原因。

原PO在Dcard發文詢問，「有人可以告訴我棄單的基準是什麼嗎？」自己明明會下樓拿餐點，不知道外送員為何不想接。她並指出，自己以前住電梯大樓，外送員也只需把餐點放在一樓管理室，但自從她搬到公寓五樓後，就開始會有棄單狀況。

原PO也強調，自己的訂單通常不是大宗商品，「頂多就1～2人份餐點，飲料一定會加錢買購物袋，也頂多3～4杯的量」，另外也不會叫太遠的食物，下雨天更不會點外送，「反倒外送員常跟我說謝謝，稱讚我人很好、會主動下樓拿，還會花錢買袋子」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「備註外送員看不到，妳直接打五樓，很多人會以為要送上樓」、「妳會下樓，就不用寫五樓了」、「要按下取餐鍵才看得到備註，都取餐了，本來就決定要送了，只有地址和姓名是接單時就看得到」、「名字改成：『我會下樓取餐，從此之後就不會被棄單了』」。

另外也有網友表示，「『有沒有過橋』也是外送員一個需要考慮的重點，可能北部的橋比較長，或是要騎很久？也有可能是屬於比較偏遠的地區，比較沒有外送員會去吧」、「別想太多，有時是店家等待問題，有些是外送員在控制送餐的方向，以免拉太遠，另外夏天是外送旺季，外送員通常不是很充足」。

Dcard 外送員

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