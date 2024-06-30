公共建設空調不涼！網疑「限溫令」惹禍 怒：在家吹冷氣更不環保

經濟部去（2023）年試辦「限溫令」，公共區域全面納管，冷氣溫度不得低於23度，不過仍是以輔導為主，未有相關罰則。有網友抱怨「公共建設冷氣都不涼了」，無論是捷運站、火車站或圖書館的冷氣都不涼，其他人則認為，主要還是因為人潮過多，才會導致冷氣不冷。

一名網友在PTT發文詢問「現在是公共建設冷氣都不涼了嗎？」他表示，台北的捷運站、火車站或圖書館冷氣完全不涼，「有開跟沒開一樣」，甚至連連鎖咖啡廳內都很熱，「台北車站的星巴克隔壁桌都在搧風了」。他痛罵，這種天氣公共建設冷氣不開涼一點，根本無法吸引客源，如果公共建設都不開冷氣，大家躲在家吹冷氣反而更不環保，他問「大家有覺得最近公共空間冷氣都不涼了嗎？」

有網友認同表示「圖書館也不涼了」、「之前還有人說嫌熱可以去圖書館，一聽就是沒去過圖書館的人，都不曉得現在圖書館的冷氣還是會讓你微發汗，現在已經不像上個世紀，到公共場合會讓你冷到要穿厚外套的時代了」；但也有人說，「捷運站還蠻涼的啊」、「還好吧，跟室外比很涼」、「免費仔還嫌」、「台北捷運蠻涼的啊」、「是因為人太多吧」。

有人質疑是限溫令惹禍，「不可質疑政府」、「低於幾度會被罰錢」、「因為不是有限制要28度啊」、「白癡政策限制設定溫度，結果忽視體感溫度，舊冷氣的28度和新冷氣的28度根本天差地別」、「漲電費再強迫公共場所的調高溫度」。