台灣辯論鬼才是誰？網友點名「他」大讚：真戰神

每個人都有自己常說的口頭禪，或許沒有代表什麼特殊含意，但若搭配上表情可能會讓人誤解。有一名剛進入職場的女網友發文表示，去問同事問題時被回了一句「蛤？」，讓她嚇到不太敢再和對方說話，不少鄉民也認同「蛤」讓人聽起來很不舒服。

2024-06-27 16:27