台灣辯論鬼才是誰？網友點名「他」大讚：真戰神
美國總統辯論會日前登場，由民主黨的拜登，與共和黨的川普展開對決。對此，有網友看了兩人辯論會的表現後，好奇發問「台灣的辯論鬼才是誰？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「說到台灣辯論鬼才，第一個想到的是？」為題，指出近日自己看了美國總統辯論會，兩個老先生互相過招，一個一個咄咄逼人 一個眉頭深鎖，有時候感覺神智不清，看得好想笑。他也好奇，如果台灣要派一個人上去辯論，誰最有資格？最有贏面？
貼文一出後，最多網友點名「陳水扁」，紛紛表示「阿扁辯論說第二，還真沒人敢說第一」、「陳水扁超無敵，青鳥比起來根本小丑」、「阿扁絕對第一，當時真的超猛」、「辯論的話阿扁現在還是電爆檯面上的政治人」、「阿扁才是真戰神，國昌只會大聲吼叫、腔作勢嚇唬人，根本沒有實績」、「戰神阿扁」。
不過，也有部分網友列舉自己心目中的辯論鬼才，紛紛回應「當然苗博雅，邏輯跟鬼一樣」、「當然是苗」、「年輕的馬英九」、「黃國昌呀，誰贏的了他」、「沈柏洋啊，台灣的瑰寶」、「柯P在2014年很猛，但舉球手功不可沒」、「陳時中吧，講出來的話都很鬼」、「陳時中、卓榮泰、柯建銘」。
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