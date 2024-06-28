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妹子坐機車後座怕1狀況很尷尬 過來人曝經驗：男友會故意煞車

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇女生被男生騎車載的時候，胸部若不小心碰到對方的背會很明顯嗎？ 示意圖／ingimage
原PO好奇女生被男生騎車載的時候，胸部若不小心碰到對方的背會很明顯嗎？ 示意圖／ingimage

如果不是給另一半載，通常女生坐機車後座會和駕駛保持一點距離，以免不小心有肢體接觸而尷尬。有一名女網友表示，因為第一次交男朋友，很擔心被載的時候胸部不小心碰到對方，想問問其他女孩兒們，胸部如果碰到對方的背會很明顯嗎？貼文一出，釣出不少過來人分享經驗。

原PO在Dcard發文表示，自己一直以來被載的時候，都會刻意保持跟前座的距離，因為有聽說男生會刻意煞車感受女生胸部的感覺，所以她對於自己胸部碰到別人會覺得很害羞，因此坐後座都離超遠。

原PO也說自己第一次交男朋友，因為很害羞所以沒有貼在他身上過，但看到一些情侶騎車都是貼在一起，所以想問女生們的看法，「有沒有被前座的人說過或問過，他們被貼是什麼感覺，或是不是超級明顯之類的？」

不少女生分享親身經驗，「我載我朋友，她不小心碰到我的背，其實兩顆感覺超明顯，哈哈」、「騎車載朋友經常被大胸貼，個人覺得就是一塊肉貼上來，只有好熱的感覺，實在不懂一些男生為啥這樣就會開心」、「應該是有感覺的，之前跟曖昧對象出去，然後有車突然衝出來，他緊急煞車，我整個不小心就貼上去，結果後來他就故意緊急煞車」、「我是女生，載女生朋友，她很沒有邊界感的趴在我身上，超級明顯有兩顆存在感很強的東西貼在我肩胛骨」。

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