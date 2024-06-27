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相見恨晚！麥當勞省錢大法 他點餐1招「月賺2套餐錢」：優惠隨便挑

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣麥當勞示意圖。記者杜建重／攝影
台灣麥當勞示意圖。記者杜建重／攝影

你喜歡吃麥當勞嗎？一名網友在Dcard分享，自己每周至少會吃兩次麥當勞，由於平常都沒太注意優惠，近日他著手研究，歸納出麥當勞3大「省錢法寶」，分別是甜心卡、1+1星級點、購物網站餐券，及點餐前打開不定時推出新優惠的麥當勞App，讓他一個月現賺2個套餐的錢。

原PO指出，甜心卡B區從飲料到點心隨便選，輕鬆就省30至40元，1+1星級點則是不到100元就有吃有喝，普及率高「相信大家也都知道」。第二是購物網站的優惠，原PO表示，像momo等電商都有出一些餐券，偶爾屈臣氏也會發，有時是餐點免費送，買一送一的也有，隨便找一個便能現賺78元。

最後，則是下載麥當勞App。原PO發現，App每周、每天都有不同優惠，最近還有特別的周一、周五單日限定的「薯餅買一送一」，甚至麥香魚套餐只需99元。每個禮拜只要隨便挑兩種優惠——如周一薯餅買一送一省37元、周五套餐再送四塊雞塊省46元，單周便省下83元，一個月就省下332元，直接現賺兩個套餐的錢。

貼文一出，不少老饕也大讚麥當勞App使用方便，上頭不時還會推出問卷，填完更可再賺一波優惠，「再+1…App優惠券也可以累點…」、「憑良心講App真的滿好用的，點餐機也可以用，優惠券一次也可用很多張」、「已經用App點數換過大麥克、蛋捲冰、小薯、可樂的路過」、「App上偶而還會出現一些小問券，填了也有送吃的」、「每次點套餐都一定會加點雞塊，哪有人送優惠藏App裡不講的」。

對此，網友們紛紛直呼長知識，大讚太多優惠都相當划算，「感謝你造福大眾」、「只知道甜心卡跟1+1的路過」、「你錯過的也是我錯過的…」、「太好了，今天晚餐有著落了」、「這時間看到是逼我現在開始點餐嗎」、「其實麥當勞一些哩哩摳摳的優惠真的很多，但就要這裡搜刮一點、那裡搜刮一點」。

Dcard 套餐 省錢 麥當勞

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