他狂讚女生「穿套裝」整體魅力大加分 網搖頭揭2大關鍵：不然很老氣

工作上若遇到一些正式場合，難免會需要穿襯衫、套裝等，整體看來有些嚴肅，甚至有點老氣。不過近日一名網友發文表示，他反而覺得女生穿正式套裝後，整個人的氣質都不一樣，不管對相貌還是身材都加分不少，他更直言女生穿套裝會變正，而且同事朋友都認同。貼文曝光後引發討論，網友紛紛留言怎麼將套裝穿得有魅力，還是取決於人，其中兩大關鍵才是重要的。

一名網友在PTT發文表示，他覺得女生穿正式套裝或制服後，不管對相貌和身材都是大加分，像他有一位朋友放假隨意穿搭，看起來就很普通，但一到上班換了正式套裝，整個人的神情、氣質跟著大轉變，簡直換了一個人，令人印象深刻。該名網友更直言女生穿套裝變正，不只他一人這樣認為，「有些同事朋友也說有同感」。

貼文曝光後引發討論，網友們紛紛留言吐槽，「你制服控喔」、「男生穿西裝也會變帥啊...」、「看臉，老阿姨穿叫俗氣，正妹穿叫OL」、「各位15歲嗎？看臉看臉看臉，講幾次」。

也有人指出如何將套裝穿得好看，得看一個人的身形和氣質，不然會讓人覺得老氣，「看臉跟身形，像旗袍身形超重要的，一般制服身形不要太差，再配個黑絲，就很讚了」、「以前都覺得套裝很老氣，但高中拍畢業照時，我們一位老師穿了全身紅的套裝拍照，不得不說『哇靠超級美麗』，那位老師當時應該也有50了，但美麗與氣質卻依舊存在」。