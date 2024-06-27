快訊

汐止遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒 業者移送檢調嘆：第一次遇到、不知怎辦

失蹤之謎揭曉！陸前後任防長李尚福與魏鳳和 雙遭開除黨籍、取消軍銜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他狂讚女生「穿套裝」整體魅力大加分 網搖頭揭2大關鍵：不然很老氣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文稱，女生穿套裝後會變正，不管對相貌還是身材都是大加分，遭到其他網友吐槽。情境示意圖。圖／Ingimage
一名網友發文稱，女生穿套裝後會變正，不管對相貌還是身材都是大加分，遭到其他網友吐槽。情境示意圖。圖／Ingimage

工作上若遇到一些正式場合，難免會需要穿襯衫、套裝等，整體看來有些嚴肅，甚至有點老氣。不過近日一名網友發文表示，他反而覺得女生穿正式套裝後，整個人的氣質都不一樣，不管對相貌還是身材都加分不少，他更直言女生穿套裝會變正，而且同事朋友都認同。貼文曝光後引發討論，網友紛紛留言怎麼將套裝穿得有魅力，還是取決於人，其中兩大關鍵才是重要的。

一名網友在PTT發文表示，他覺得女生穿正式套裝或制服後，不管對相貌和身材都是大加分，像他有一位朋友放假隨意穿搭，看起來就很普通，但一到上班換了正式套裝，整個人的神情、氣質跟著大轉變，簡直換了一個人，令人印象深刻。該名網友更直言女生穿套裝變正，不只他一人這樣認為，「有些同事朋友也說有同感」。

貼文曝光後引發討論，網友們紛紛留言吐槽，「你制服控喔」、「男生穿西裝也會變帥啊...」、「看臉，老阿姨穿叫俗氣，正妹穿叫OL」、「各位15歲嗎？看臉看臉看臉，講幾次」。

也有人指出如何將套裝穿得好看，得看一個人的身形氣質，不然會讓人覺得老氣，「看臉跟身形，像旗袍身形超重要的，一般制服身形不要太差，再配個黑絲，就很讚了」、「以前都覺得套裝很老氣，但高中拍畢業照時，我們一位老師穿了全身紅的套裝拍照，不得不說『哇靠超級美麗』，那位老師當時應該也有50了，但美麗與氣質卻依舊存在」。

PTT 制服 同事 正妹 西裝

相關新聞

他狂讚女生「穿套裝」整體魅力大加分 網搖頭揭2大關鍵：不然很老氣

作上若遇到一些正式場合，難免會需要穿襯衫、套裝等，整體看來有些嚴肅，甚至有點老氣。不過近日一名網友發文表示，他反而覺得女生穿正式套裝後，整個人的氣質都不一樣，不管對相貌還是身材都加分不...

台灣人習慣脫口說1字搭配兇惡表情 大票人點頭：很沒禮貌

每個人都有自己常說的口頭禪，或許沒有代表什麼特殊含意，但若搭配上表情可能會讓人誤解。有一名剛進入職場的女網友發文表示，去問同事問題時被回了一句「蛤？」，讓她嚇到不太敢再和對方說話，不少鄉民也認同「蛤」讓人聽起來很不舒服。

鮑魚逃走中！她買菜回家驚見「3隻偷渡客」 網笑翻：學會了

若知道自己接下來要被做成一道佳餚，你會逃嗎？這群鮑魚就跑了！有民眾到魚市採買漁獲，離開後才發現有幾顆鮑魚黏在購物袋上「跑路」，笑稱牠們還以為逃出生天，網友也羨慕大讚「賺到了」。 一位女網友在臉書

很少觀光客知道！日本1景點舒適有特色「適合慢旅人」 內行急籲：請低調

日本一些知名城市像大阪、名古屋和奈良等，擁有豐富的歷史景點與休閒設施，是不少台灣人赴日旅遊會朝聖的地點...

一出門熱到汗流浹背！上班族通勤必備哪些涼感小物 網友點名這兩項

近來台灣天氣熱炸，一踏出門就能感受到熱烘烘溫度，以及陽光照射的刺痛感，令不少民眾難以忍受。一名網友發文表示，雖然平常都搭乘大眾運輸上班，但最近天氣飆高溫，就算坐在車內也悶熱到受不了，他曾試著...

搭捷運打翻飲料！ 全車乘客「1動作」引上萬網友讚：台灣人好暖

台灣人是最美的風景！一名女網友分享，近日搭乘台北捷運時，目擊有乘客不小心打翻飲料，車廂內的人立刻拿出衛生紙幫忙擦，還有人協助通知站務人員，讓她直呼暖心！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。