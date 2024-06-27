台灣人習慣脫口說1字搭配兇惡表情 大票人點頭：很沒禮貌

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聯合新聞網／ 綜合報導
原PO剛踏入職場，但跟同事詢問問題時卻被對方回一句「蛤」，讓她聽了很不舒服。 示意圖／ingimage
原PO剛踏入職場，但跟同事詢問問題時卻被對方回一句「蛤」，讓她聽了很不舒服。 示意圖／ingimage

每個人都有自己常說的口頭禪，或許沒有代表什麼特殊含意，但若搭配上表情可能會讓人誤解。有一名剛進入職場的女網友發文表示，去問同事問題時被回了一句「蛤？」，讓她嚇到不太敢再和對方說話，不少鄉民也認同「蛤」讓人聽起來很不舒服。

原PO在Dcard以「身為台灣人不喜歡『蛤』很怪嗎」為題發文，她說自己是職場新鮮人，除了在摸索業務之外，也還在熟悉了解同事當中。她說組裡面有一個資深同事，每次問對方問題時，這位同事都會回「蛤？」，然後再配上很兇惡的表情，讓原PO之後都不太敢問對方問題或講話，只好去找比較和藹可親的同事。

原PO知道「蛤」是很多人的口頭禪，也透露自己在高中時講了一次，結果就被媽媽罵「沒禮貌」，之後也不太敢講了，就算有問題，她也會以「不好意思，可以請您再說一次嗎？」、「請問我這樣理解跟您說明的意思是一樣的嗎？」來替代。原PO承認自己很龜毛，只不過一聽到「蛤」這個字，還是會莫名不舒服。

貼文引起眾人熱議，「『蛤』是國際通用語言」、「很熟的我才會『蛤』，不熟的會說『不懂，可以再說一次嗎？』」、「要看語氣吧，通常『蛤』真的很口語化，可以理解有些比較嚴肅的人不喜歡」、「其實我有聽清楚，只是下意識回答『蛤』」、「可是有時候不『蛤』一下，就聽不懂對方在講什麼，『蛤』完才會在腦中重組理解」、「我覺得打字的『嗯』更躁，說話回應還好」。

而多數網友也認同原PO觀感，「聽到『蛤』就會想回話『蛤三小』，但通常只會在心裡os，不會這樣回話」、「這種真的觀感不好」、「我也不喜歡『蛤』，覺得很沒有禮貌，也很沒有氣質，尤其有的人『蛤』真的很大聲」、「真的，在日本住了很久，回來台灣之後就是『蛤蛤地獄』，知道他們沒有惡意只是口頭禪，但就是聽到會超不舒服，尤其搭配比較兇的表情或聲音大一點的『蛤』，我真的會瘋、會很想哭」、「超討厭別人跟我說『蛤』，有一種不耐煩的感覺」。

口頭禪 新鮮人 職場

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