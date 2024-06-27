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鮑魚逃走中！她買菜回家驚見「3隻偷渡客」 網笑翻：學會了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友上魚市場買菜，回程才發現被3隻鮑魚偷偷跟上。 圖／路上觀察學院Frankie Yau授權使用
網友上魚市場買菜，回程才發現被3隻鮑魚偷偷跟上。 圖／路上觀察學院Frankie Yau授權使用

若知道自己接下來要被做成一道佳餚，你會逃嗎？這群鮑魚就跑了！有民眾到魚市採買漁獲，離開後才發現有幾顆鮑魚黏在購物袋上「跑路」，笑稱牠們還以為逃出生天，網友也羨慕大讚「賺到了」。

一位女網友在臉書社團「路上觀察學院」秀出剛買的一袋漁獲，聲明「我離開魚市場的時候不知道它們跟在一起」，只見大紅色的塑膠袋上緊緊黏著3顆大鮑魚，疑似是在老闆交易時趁機吸附到袋子上。她笑稱這是「鮑魚逃生」，可惜只有牠們以為是逃生。

網友見狀紛紛流下羨慕的口水，大呼原PO這袋賺翻了，不少人也搞笑留言「多遠都要在一起」、「膽大鮑天」、「偷渡成功」、「這九孔（編按：應是鮑魚）有點親人、不怕生，自己找主人找湯底」、「由自己選擇讓誰給炒了，某方面來說也算安樂死吧」、「今晚加菜」、「牠不想死，但你想吃」、「招挺新穎的欸」、「學會了，好人一生平安」。

也有人彷彿看到自己，含淚留言「很像換工作，從這個地獄換到下一個地獄」。

偷渡 塑膠袋

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