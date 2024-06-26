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很少觀光客知道！日本1景點舒適有特色「適合慢旅人」 內行急籲：請低調

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友去日本旅遊時，發現富山市幾乎沒有外國旅客停留，就連在附近租車站也碰不上任何旅客。圖為富山市公園一景。情境示意圖。圖／Ingimage
近日有網友去日本旅遊時，發現富山市幾乎沒有外國旅客停留，就連在附近租車站也碰不上任何旅客。圖為富山市公園一景。情境示意圖。圖／Ingimage

日本一些知名城市像大阪名古屋奈良等，擁有豐富的歷史景點與休閒設施，是不少台灣人赴日旅遊會朝聖的地點。一名PTT網友表示，他最近去1座城市旅遊，從這裡可以進日本阿爾卑斯山脈路線，意外的是，很少觀光客停留這裡，即便附近有捷安特租車站，但人潮還是很少。貼文曝光後掀起討論，有網友見地點紛紛留言，「這裡圖書館很美，櫻花季的假日也都沒遊客，很適合不想人擠人想放鬆慢旅的人」、「我8年前到那裡過，也是人很少」，也有人留言，「少觀光客不好嗎」、「請低調謝謝」。

原PO在PTT發文表示，近日到日本富山市旅遊，走在路上發現都沒外國旅客身影，當地店家似乎很少碰上外國客，遇到他都很親切熱情，原PO對這種景象感到納悶，「聽日本人說是因為大多來玩的人會從富山進去阿爾卑斯山脈路線，去看立山黑部、雪牆跟水庫，然後從東邊長野那邊出去住在長野，吃喝玩樂住都在長野，所以富山縣正在蓋一條叫黑部宇奈月can you road的路線，計劃讓遊客從立山進去後經由黑部往宇奈月觀光，最後從富山市區出來吃喝玩樂住」。

原PO也說道，即便旅客都從別的地方出去，但富山市未免太少觀光客駐足，他就連在捷安特租車站也很難碰上觀光客，令原PO忍不住提問，「有沒有人知道（富山市）為什麼觀光客這麼少啊」。

貼文曝光後引發討論，不少曾去富山市的網友也有類似感受，「喜歡富山，城市氛圍很棒，上次去超悠哉」、「之前去確實人少，只有富山市公園那個星巴克、玻璃博物館、雨晴海岸、冰見漁港，這些地方有遇到一些遊客，而且幾乎都是日本人，超級悠哉的，愛死！」、「富山市很舒適，晚上的環水公園很美，適合散步閒晃，不過喜歡大景點的就會覺得無聊，鄰近的冰見跟雨晴海岸值得一去」、「之前有日本調查，日本鄉下的旅客人數最多就台灣，畢竟一般人第一次去日本都優先去著名景點，只有台灣人去得頻率高，喜歡到處探索」。

有網友也將富山列為私房景點，呼籲原PO別太高調，「請低調謝謝，是說我本來有計畫今年底去的，但年初那一震就直接無限期延期了」、「原本計畫要去的私房口袋地點，你po出來到時候人會變超多啊」、「也建議低調，你一講出來大家看到，就會搶著去那邊擠了」。

但有人不認為富山為冷門景點，「完全不私房好嗎，有新幹線的地方哪有什麼是秘境」、「也不算是什麼私房景點，台灣人應該很多都去過」、「日本現在好像是淡季？我上禮拜去京阪也是只有在觀光熱點才有很多人，這樣很好」。

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