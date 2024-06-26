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一出門熱到汗流浹背！上班族通勤必備哪些涼感小物 網友點名這兩項

聯合新聞網／ 綜合報導
最近台灣各地接連飆高溫，就連待在室內也很悶熱，有網友就詢問可以隨身攜帶什麼涼感小物降溫。圖為台北街頭民眾撐傘防曬。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
最近台灣各地接連飆高溫，就連待在室內也很悶熱，有網友就詢問可以隨身攜帶什麼涼感小物降溫。圖為台北街頭民眾撐傘防曬。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

近來台灣天氣熱炸，一踏出門就能感受到熱烘烘溫度，以及陽光照射的刺痛感，令不少民眾難以忍受。一名網友發文表示，雖然平常都搭乘大眾運輸上班，但最近天氣飆高溫，就算坐在車內也悶熱到受不了，他曾用涼感噴霧降溫，但發現噴完「涼到很不舒服」，因此想問問其他人會隨身帶什麼涼感小物出門。貼文曝光引發討論，網友紛紛推薦兩類物品，也有人笑稱「乾脆不要出門」。

一名PTT網友發文表示，平日都搭大眾運輸上班，但有時會錯過班車，需要在炎熱環境下等車，他為了克服這種悶熱不適感，會隨身準備涼感濕紙巾、小電風扇降溫，也會噴涼感噴霧，但噴了沒有很舒服。最近他更有意購買涼感衣和涼感褲，想說到了通勤時間能降低一點體溫，並請其他網友推薦還有哪些涼感小物可以隨身帶出門。

貼文曝光後引發討論，網友紛紛留言表示穿涼感衣物很有效，「冰涼巾，騎機車跑外勤真的有差」、「日本出的涼感頸巾好用」、「涼感褲有差」。也有人表示出門必備掛脖風扇涼感濕紙巾，「掛在脖子的風扇」、「隨身電扇，現在有那種製冷的小風扇，還真的挺涼快的，可以試試看」、「認真，涼感濕紙巾放在額頭即可」。

也有人認為涼感商品都沒用，還是做好防曬和補充水分最有效，「應該帶什麼小物都沒用XD」、「根本就沒所謂的涼感物品」、「乾脆不要出門」、「買冰水就好」。

PTT 大眾運輸 防曬 高溫

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