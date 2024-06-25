搭捷運打翻飲料！ 全車乘客「1動作」引上萬網友讚：台灣人好暖

台灣人是最美的風景！一名女網友分享，近日搭乘台北捷運時，目擊有乘客不小心打翻飲料，車廂內的人立刻拿出衛生紙幫忙擦，還有人協助通知站務人員，讓她直呼暖心！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近日搭乘台北捷運時，看到一名乘客不小心打翻飲料，正當她在翻包包找衛生紙時，已經有不少人拿出衛生紙幫忙擦乾淨，還有人主動協助通知站務人員，完全沒有任何人抱怨，讓她大讚「台灣人超級暖心！」

貼文一出後，引來3.6萬網友按讚，多數網友都大讚「台灣不只天氣暖，人也好暖！」、「真的是被台灣人暖哭」、「無助的時候，有人伸出手，心裡都會暖暖的」、「謝謝分享這麼可愛、有溫度的一面」。受到幫助的那位乘客，也感謝大家的幫忙，表示「真的超感動，好謝謝大家一起幫我，台灣人好暖」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，回憶表示「我之前在公車上打翻飲料，自己的衛生紙根本不夠擦，有個神奇阿北掏出一塊全新的抹布給我，說要給我擦，然後就下車了」、「之前搭公車的時候也打翻飲料，那時候我們幾個人的衛生紙不太夠，下一秒四周圍就有人開始主動遞衛生紙過來，還有人拿整包，最後我要還他衛生紙，他還說沒關係不用還我，那時候下車不爭氣的哭了」、「我上次搭捷運有人也是打翻飲料，結果一位年輕人直接拿一大包衛生紙出來，有夠給力」。