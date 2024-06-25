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自己下廚哪個環節最累？一票網友首選它：比洗碗還麻煩
台灣物價持續上漲，外食族感受最明顯。對此，一名網友分享，若不買外食自己下廚，雖然比較省錢，但卻有很多環節要準備，好奇哪個環節是大家覺得最可怕的？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「自己下廚哪個環節最累？」為題，指出外食一直在漲價，最近連加一顆蛋都考慮很久，開始想要自己下廚，但煮飯的過程包含買菜、備料、下廚、洗碗及倒垃圾，讓她直言「想到下班後還要搞這些東西就累」，也好奇問大家哪個環節最可怕？
貼文一出後，多數網友都覺得「備料」最麻煩，紛紛表示「備料是最花時間的」、「備料最煩，尤其是弄蒜頭」、「備料和收拾」、「絕對是備料和收拾，又累又浪費時間」、「備菜吧，洗碗請交給洗碗機」、「備料跟打掃最討厭」。
此外，也有不少網友有不同看法，紛紛回應「收拾廚房吧，備料雖然花時間，但還蠻舒壓的」、「整理環境最累」、「大熱天去傳統市場大包小包的最累」、「如果是自己一個人住，這一整套弄完會覺得每一個環節都覺得很蠢，然後就不想煮了哈哈」、「如果不是住社區大樓那種，丟垃圾時間又對不上的話，真的會很勸退」、「天氣太熱的話，去傳統市場買菜會有點厭世」。
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