麥當勞為何能稱霸台灣速食界？ 內行人揭1關鍵：無人能敵

天氣越來越熱，民眾在家無不開冷氣、電風扇來消暑，但有些人可能家裡沒空調，又或者擔心電費太貴而不開冷氣，只能耐著高溫睡覺。有一名網友因為住的地方沒有冷氣，於是想問大家哪裡有可以吹冷氣睡覺的地方？多數人建議可以去網咖，甚至還有人推薦三溫暖。

2024-06-24 18:36