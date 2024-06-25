麥當勞為何能稱霸台灣速食界？ 內行人揭1關鍵：無人能敵
台灣速食店林立，但無綸平日還是假日，麥當勞總是人潮滿滿。對此，一名網友好奇，麥當勞多年來有不少變動，雖然引起民怨，但人潮依舊絲毫不減，相當好奇麥當勞為何能稱霸台灣速食界？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「台灣麥當勞怎麼全面稱霸的？」為題，指出麥當勞每天總是滿滿的客人，多年來已經做出不提供吸管、內用杯、內用桌、雞塊漢堡配方等等的改動，明明被罵到不行，但業績卻越來越好，人潮也絲毫沒有減少，好奇麥當勞為何能全面稱霸台灣速食界？
貼文一出後，多數網友一致認為麥當勞能稱霸的關鍵在於「速度」，紛紛表示「真速食啊，漢堡王、肯德基就真的慢了」、「住處附近有麥（當勞）、肯（德基）、摩（斯）、漢（堡王），只有麥當勞的速度夠格稱為速食」、「初衷沒變就是速度」、「外送速度沒人能敵」、「速度超級快」、「速度夠格稱為速食」。
除了速度外，也有部分網友點出麥當勞的其他優點，紛紛回應「營業時間長，甚至24小時」、「食材安全穩定吧」、「快樂兒童餐+遊樂區，當初真的吸引很多小麥粉」、「價格跟外面的餐飲比很有競爭力」、「麥當勞懂得取得顧客回饋，然後加以改進，再運用AI幫助巨大消費數據分析，全世界沒有任何一間速食能出其右」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言