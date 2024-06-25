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麥當勞為何能稱霸台灣速食界？ 內行人揭1關鍵：無人能敵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，麥當勞為何能稱霸台灣速食界？聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
一名網友好奇，麥當勞為何能稱霸台灣速食界？聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

台灣速食店林立，但無綸平日還是假日，麥當勞總是人潮滿滿。對此，一名網友好奇，麥當勞多年來有不少變動，雖然引起民怨，但人潮依舊絲毫不減，相當好奇麥當勞為何能稱霸台灣速食界？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣麥當勞怎麼全面稱霸的？」為題，指出麥當勞每天總是滿滿的客人，多年來已經做出不提供吸管、內用杯、內用桌、雞塊漢堡配方等等的改動，明明被罵到不行，但業績卻越來越好，人潮也絲毫沒有減少，好奇麥當勞為何能全面稱霸台灣速食界？

貼文一出後，多數網友一致認為麥當勞能稱霸的關鍵在於「速度」，紛紛表示「真速食啊，漢堡王肯德基就真的慢了」、「住處附近有麥（當勞）、肯（德基）、摩（斯）、漢（堡王），只有麥當勞的速度夠格稱為速食」、「初衷沒變就是速度」、「外送速度沒人能敵」、「速度超級快」、「速度夠格稱為速食」。

除了速度外，也有部分網友點出麥當勞的其他優點，紛紛回應「營業時間長，甚至24小時」、「食材安全穩定吧」、「快樂兒童餐+遊樂區，當初真的吸引很多小麥粉」、「價格跟外面的餐飲比很有競爭力」、「麥當勞懂得取得顧客回饋，然後加以改進，再運用AI幫助巨大消費數據分析，全世界沒有任何一間速食能出其右」。

外送 漢堡王 肯德基 速食 食材 麥當勞

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