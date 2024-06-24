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聚餐吃鴛鴦鍋 結帳時朋友1句話讓眾網友傻眼：列拒絕往來

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO和三名朋友一起吃火鍋，但其中一人卻說自己不吃辣，辣鍋不應該算他的錢，讓原PO聽了很傻眼。 示意圖／ingimage
原PO和三名朋友一起吃火鍋，但其中一人卻說自己不吃辣，辣鍋不應該算他的錢，讓原PO聽了很傻眼。 示意圖／ingimage

朋友聚餐如是套餐單點類的通常是各付各的、共食類的則是平均分攤，但有一名女網友發文抱怨，和另外三名友人一起吃火鍋，沒想到吃完結帳時，其中一人竟然說自己不吃辣，辣的鍋底只有涮一片肉，因此不應該算錢，讓她聽了非常傻眼，直呼「合理嗎？」

原PO在臉書「爆怨2公社」寫道，當天他們4個人點了一個480元的鴛鴦鍋，吃完準備結帳算錢時，其中一位友人竟然說自己不吃辣，辣的那鍋只涮了一片肉，所以鍋底不應該除4，應該是要除2再除4，讓原PO聽了覺得實在很不合理，大嘆「有遇過連火鍋鍋底都要AA的朋友嗎？」

貼文也讓多數人看不下去，「以後不要跟這種吃飯了，太累了」、「計較自己不吃辣不應該算他錢，真的滿摳門的」、「我會給他，但從此拒絕往來」、「約吃飯沒下次」、「人不要臉天下無敵」、「花小錢認清一個人，也不錯」、「這一次就請他啦，反正沒下一次了」、「太過精打細算，有這種朋友我下次不會想約」、「不會跟這種愛計較又花不起錢的人出門」、「不是金額問題，是奇摩子（日語心情的意思）的問題」、「是我我會說這次我請你就好，然後沒下次，拜拜不聯絡」。

還有網友分享經驗，「我遇過被當分母」、「我只遇過點了一堆菜，還另點一手啤酒，連啤酒都要大家一起算，重點我一口也沒喝」、「之前跟朋友去吃串串，他串串吃的比我還少，可是他有單點其他東西（我沒吃），要結帳的時候說平分他划不來欸，他串吃的比我還少，阿你單點的其他東西是？」、「我遇過連滷蛋也需要分開計的人」。

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