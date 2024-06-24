一堆人咳嗽不戴口罩！他確診新冠在家躺5天：這波傳染力很強

近期新冠肺炎疫情再度升溫，不少人也開始出現症狀，有一名網友因為扁桃腺發炎到診所就醫，領藥時因為旁邊的阿姨一直咳嗽，沒想到他回家後開始鼻塞、流鼻水，一篩果然出現兩條線，讓他直呼「這次的傳染力很強」。

這名網友在PTT發文表示，這個月因為喉嚨一直不舒服，日前到診所就醫，醫生告訴他是扁桃腺發炎，在等領藥的時候，旁邊有位阿姨一直咳嗽，雖然原PO有戴著口罩，但回家後沒多久開始覺得很疲倦，而且睡醒後還是覺得很累。接著開始出現流鼻水、鼻塞等症狀，他驚覺確診時鼻子腫脹的感覺回來了，於是趕緊快篩，果然出現兩條線。

原PO說上一次確診是在家裡沒戴口罩，被家人傳染的，這次感覺傳染力很強，讓他想問「確診潮是不是又要開始了？」

不少也確診的人很有同感，「週四（20日）躺到今天路過」、「我覺得這次滿強的，我週五（21日）躺到今天，半夜燒到產生幻覺，沒開冷氣覺得像是泡在冰塊裡」、「兩個禮拜前中了，還在咳」、「禮拜六（22日）也中了，應該是被同事傳染，去看醫生也說最近蠻多人2確的」、「星期五才中獎，沒什麼症狀，只有腦霧跟一直想睡」、「撐了四年還是中了，喉嚨真他媽的痛到快死了」。

還有網友透露身邊一堆人也中鏢，「現在超多人中啊，整個辦公室死一半，但現在也沒有強制隔離了，幾乎都輕症」、「我周遭也的確確診的變多」、「上禮拜開始到今天禮拜一，3個同事確診」、「同事上禮拜中鏢說跟一開始的很像喉嚨像刀割」。

更有人抱怨一堆人咳嗽不戴口罩，「天氣熱一堆人不戴口罩，加上最近遇到很多咳嗽的人，轉頭一看發現都沒在遮，直接噴飛沫」、「捷運一堆咳嗽不戴口罩的，噁心」、「不遮真的很沒公德心」、「我被同事傳染，他感冒也不戴口罩」、「捷運年輕人都不戴口罩，爆發正常，不要回家傳給老弱就好」。