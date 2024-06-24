快訊

晚間雨彈續轟！16縣市豪大雨特報 花蓮留意大雷雨

內湖相隔一周再停電…錄影到一半陷黑暗 凌濤：誰敢再講沒缺電？

一堆人咳嗽不戴口罩！他確診新冠在家躺5天：這波傳染力很強

聯合新聞網／ 綜合報導
近期新冠肺炎似乎再次升溫，感染的人數也不斷增加。 示意圖／ingimage
近期新冠肺炎似乎再次升溫，感染的人數也不斷增加。 示意圖／ingimage

近期新冠肺炎疫情再度升溫，不少人也開始出現症狀，有一名網友因為扁桃腺發炎到診所就醫，領藥時因為旁邊的阿姨一直咳嗽，沒想到他回家後開始鼻塞、流鼻水，一篩果然出現兩條線，讓他直呼「這次的傳染力很強」。

這名網友在PTT發文表示，這個月因為喉嚨一直不舒服，日前到診所就醫，醫生告訴他是扁桃腺發炎，在等領藥的時候，旁邊有位阿姨一直咳嗽，雖然原PO有戴著口罩，但回家後沒多久開始覺得很疲倦，而且睡醒後還是覺得很累。接著開始出現流鼻水、鼻塞等症狀，他驚覺確診時鼻子腫脹的感覺回來了，於是趕緊快篩，果然出現兩條線。

原PO說上一次確診是在家裡沒戴口罩，被家人傳染的，這次感覺傳染力很強，讓他想問「確診潮是不是又要開始了？」

不少也確診的人很有同感，「週四（20日）躺到今天路過」、「我覺得這次滿強的，我週五（21日）躺到今天，半夜燒到產生幻覺，沒開冷氣覺得像是泡在冰塊裡」、「兩個禮拜前中了，還在咳」、「禮拜六（22日）也中了，應該是被同事傳染，去看醫生也說最近蠻多人2確的」、「星期五才中獎，沒什麼症狀，只有腦霧跟一直想睡」、「撐了四年還是中了，喉嚨真他媽的痛到快死了」。

還有網友透露身邊一堆人也中鏢，「現在超多人中啊，整個辦公室死一半，但現在也沒有強制隔離了，幾乎都輕症」、「我周遭也的確確診的變多」、「上禮拜開始到今天禮拜一，3個同事確診」、「同事上禮拜中鏢說跟一開始的很像喉嚨像刀割」。

更有人抱怨一堆人咳嗽不戴口罩，「天氣熱一堆人不戴口罩，加上最近遇到很多咳嗽的人，轉頭一看發現都沒在遮，直接噴飛沫」、「捷運一堆咳嗽不戴口罩的，噁心」、「不遮真的很沒公德心」、「我被同事傳染，他感冒也不戴口罩」、「捷運年輕人都不戴口罩，爆發正常，不要回家傳給老弱就好」。

口罩 快篩 新冠肺炎

延伸閱讀

不搶博愛座！年長男女搭捷運自備餐桌椅 6萬人笑翻：就差一杯咖啡

捷運亂象再+1！男女「翹腳連線」擋通道 路人看傻：只讓一點點點…

搭地鐵找嘸座位擠坐陌生大媽腿上 口罩男挨罵崩潰︰我得賺錢、都欺負我

捷運汐東線徵收內湖土地 居民盼價格合理「勿搶百姓財產」

相關新聞

一堆人咳嗽不戴口罩！他確診新冠在家躺5天：這波傳染力很強

近期新冠肺炎疫情再度升溫，不少人也開始出現症狀，有一名網友因為扁桃腺發炎到診所就醫，領藥時因為旁邊的阿姨一直咳嗽，沒想到他回家後開始鼻塞、流鼻水，一篩果然出現兩條線，讓他直呼「這次的傳染力很強」。

家沒空調睡不著！他求問哪有可吹冷氣睡覺地方 網推1地：可躺平泡澡

天氣越來越熱，民眾在家無不開冷氣、電風扇來消暑，但有些人可能家裡沒空調，又或者擔心電費太貴而不開冷氣，只能耐著高溫睡覺。有一名網友因為住的地方沒有冷氣，於是想問大家哪裡有可以吹冷氣睡覺的地方？多數人建議可以去網咖，甚至還有人推薦三溫暖。

不搶博愛座！年長男女搭捷運自備餐桌椅 6萬人笑翻：就差一杯咖啡

博愛座近期爭議頻傳，「禮讓座位」似乎成為無形中的壓力。然而近日有網友在捷運上捕捉到有趣的一幕，原來是兩名長輩各自攜帶餐桌椅，在進入車廂後就放在行李架前、坐下，如此一來就沒有讓不讓位的問題。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

70歲老婦嗆「廢掉博愛座」：老人不要把自己看得太了不起

近期台北捷運發生多起博愛座衝突，甚至有老人因上班族不讓位而大打出手，引發是否廢除博愛座爭議再起。一名70歲的老婦人直言，應該廢止博愛座，「不該讓一些老不死的在那邊張牙舞爪」，怒酸「老人不要把自己看得太了不起」。

藥師爸媽想花300萬開藥局怎勸阻？ 網曝：撐半年就能退休

台灣路上藥局數量相當多，包括連鎖及非連鎖的藥局，有網友表示，他的父母是藥師，近日想投入300萬元開設藥局，但他認為產業已經飽和，開店只會賠錢。其他人卻表示，「本身是藥師不用租牌，如果加盟可以接受，附近也有診所配合的話，撐過半年，大致就是退休生活了」，還有人坦言，「藥局超容易開，不容易倒」。

他酸王心凌是B咖在大陸紅啥？網曝「以前超火」：每班都放她的歌

王心凌近幾年因在大陸參加綜藝節目爆紅，台灣網友不解，「王心凌在台灣也只能算是B咖歌手吧，是在紅什麼？」其他人卻說，王心凌過去在台灣也非常知名，「那時國中每班都在放她的歌」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。