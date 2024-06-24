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家沒空調睡不著！他求問哪有可吹冷氣睡覺地方 網推1地：可躺平泡澡

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO住處沒有冷氣，讓他晚上熱到睡不著。 示意圖／ingimage
原PO住處沒有冷氣，讓他晚上熱到睡不著。 示意圖／ingimage

天氣越來越熱，民眾在家無不開冷氣、電風扇來消暑，但有些人可能家裡沒空調，又或者擔心電費太貴而不開冷氣，只能耐著高溫睡覺。有一名網友因為住的地方沒有冷氣，於是想問大家哪裡有可以吹冷氣睡覺的地方？多數人建議可以去網咖，甚至還有人推薦三溫暖。

這名網友在Dcard發文表示，自己目前住的地方沒有空調，室內相當悶熱，導致他晚上都睡不好，隔天上班沒有精神，因此上網想問大家，有沒有除了租房子以外可以解決的方法，「可以睡覺、有冷氣就行，其他沒什麼要求」。

不少人紛紛提供方法給原PO參考，「買一間房就不用租了」、「地下街」、「推水冷墊，我家人很喜歡」、「半夜228公園很涼」、「全裸、沖冰水、開窗戶吹風也可以」、「要能吹冷氣不難，但要免費能吹冷氣又要睡覺，應該沒有吧！我覺得買一台移動式水冷扇，是一個不錯的投資」、「睡前洗冷水澡、開窗戶，電扇前放冰塊，冰塊上灑鹽巴，這樣吹著睡覺，我半夜還會冷醒」、「買一個小浴缸，加水加冰，熱就泡一下」。

而多數網友則推薦網咖，「包廂式網咖」、「網咖不錯，也有單人包廂，至於711裡面都會有奇怪的味道，我自己不是很喜歡」、「網咖最便宜」、「複合式的網咖，可以看漫畫、電影、遊戲、住宿、洗澡、洗衣」、「網咖，還可以飲料喝到飽」、「網咖啊，睡不著還能打遊戲，裡面還有自助飲料吧，超級爽的」。

更有人提議可以去三溫暖，「24小時營業的三溫暖，我朋友的朋友是宜蘭人，覺得在台北租屋貴，就把所有家當放在車上，一星期回家一次洗衣服，平常睡三溫暖，三溫暖有休息室可以躺平睡覺、吹冷氣，還可以洗澡泡澡，只要付月費即可」。

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