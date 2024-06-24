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不搶博愛座！年長男女搭捷運自備餐桌椅 6萬人笑翻：就差一杯咖啡

聯合新聞網／ 綜合報導
近期台北捷運發生多起博愛座衝突，是否廢除博愛座再度引發社會討論。 聯合報系資料照片
近期台北捷運發生多起博愛座衝突，是否廢除博愛座再度引發社會討論。 聯合報系資料照片

博愛座近期爭議頻傳，「禮讓座位」似乎成為無形中的壓力。然而近日有網友在捷運上捕捉到有趣的一幕，原來是兩名長輩各自攜帶餐桌椅，在進入車廂後就放在行李架前、坐下，如此一來就沒有讓不讓位的問題。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在threads上貼出兩張照片，直呼自己「一直在憋笑」，畫面中可以看到，一對年長男女坐在自備餐桌椅上閒聊，並面對靠近車門的行李架，就好像身處餐廳般自在地聊天。貼文於昨（23日）凌晨2點曝光，截至24日上午11點，已吸引6萬多人按讚、近1,200則留言。

由 @isabellathatgirll 發佈
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對此，底下網友們紛紛幽默回應，「買都買了，還是坐一下」、「就差一杯咖啡了，不然他們不會下車」、「我以為他們要湊一桌打麻將」、「可以玩大風吹…」、「之前搭高鐵有阿伯自備磨豆機跟咖啡杯，自己泡」、「你好，這邊不能聯誼喔」。

事實上，民眾還是得注意，根據《大眾捷運法》，旅客可將椅子當作隨身行李攜帶，但若把椅子擺放在車站出入口、售票機等，影響到其他旅客通行，經勸導不聽者可處1,500～7,500元罰款。

博愛座 捷運 車廂

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