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70歲老婦嗆「廢掉博愛座」：老人不要把自己看得太了不起

聯合新聞網／ 綜合報導
近期台北捷運發生多起博愛座衝突，是否廢除博愛座再度引發社會討論。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
近期台北捷運發生多起博愛座衝突，是否廢除博愛座再度引發社會討論。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

近期台北捷運發生多起博愛座衝突，甚至有老人因上班族不讓位而大打出手，引發是否廢除博愛座爭議再起。一名70歲的老婦人直言，應該廢止博愛座，「不該讓一些老不死的在那邊張牙舞爪」，怒酸「老人不要把自己看得太了不起」。

博愛座爭議不斷，日前一名年輕男子因拉肚子不舒服需要位置，無法讓座，卻遭一位老翁破口大罵，甚至被對方用雙手合擊左右太陽穴；另有一名OL因拒絕讓座，而與老翁大打出手，事後甚至挨告。

YouTube頻道「街訪大聲公」採訪路人對於博愛座存廢議題看法，其中一名70歲老婦人表示，博愛座應該給有需要的人使用，而不是老人家就能坐，她說「有的老人身體很健康，那為什麼要給他坐？不要在那邊倚老賣老，我也70歲了」。

對於博愛座存廢議題，老婦人直言「廢了！讓一些老不死的在那邊張牙舞爪，變得好像讓座是天經地義，把博愛座的定義弄得太狹隘了」。她補充，「年輕人搭捷運、公車上下班，通勤時間也很長，他們也是靠這些時間在休息，憑什麼要讓座？」

老婦人說，「現在還有老人給付、國民津貼，老人搭車不用錢，不買票居然還要逼人家讓座給你，年輕人還得賺錢給你搭免費的車，不是我對老人有意見，但老人不要把自己看得太了不起了」。

網友在論壇Dcard轉發影片並表示，「這是目前看到博愛座議題最好的回答」；其他人紛紛留言，「這個阿姨可以來100打嗎？」、「邏輯思維細膩、說話霸氣，感覺是教育界退休的」、「我覺得博愛座還是可以留著，有需要的人還是可以用，只能說不管有什麼愛心，就是會有壞人去破壞，真應該立一些罰很重的法條，去處罰那些破壞愛心的噁人」、「好希望也有這樣的婆婆」。

Dcard 北捷 博愛座 捷運 讓座

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