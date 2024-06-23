藥師爸媽想花300萬開藥局怎勸阻？ 網曝：撐半年就能退休

台灣路上藥局數量相當多，包括連鎖及非連鎖的藥局，有網友表示，他的父母是藥師，近日想投入300萬元開設藥局，但他認為產業已經飽和，開店只會賠錢。其他人卻表示，「本身是藥師不用租牌，如果加盟可以接受，附近也有診所配合的話，撐過半年，大致就是退休生活了」，還有人坦言，「藥局超容易開，不容易倒」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他的父母是藥師，兩人都有穩定工作，年薪約250萬元，近日兩人想開藥局，需投入300萬元的資金，但他認為藥局產業已經飽和，現在開店像是把錢丟入水裡，他問「大家覺得怎麼樣說服爸媽不要開比較好？」

不少人都認為開藥局穩賺錢，「本身是藥師不用租牌，如果加盟可以接受，附近也有診所配合的話，撐過半年，大致就是退休生活了」、「藥局不會倒啦，想太多」、「你仔細想想，從小到大有看過多少藥局倒閉的？你爸媽是藥師，開藥局風險其實不高，雖然沒法大富，但要打平生活過得去不算難，現在有些連鎖的給藥師加盟有優惠方案，建議你父母可以參考」。

不過也有人說，「我姑姑開藥局不到半年，隔壁也開一間連鎖藥局，貼在我姑姑藥局左邊，生意直接腰斬」、「藥局有點吃地點，好地點租金又很貴」、「前提是房子要是自己的，不然光靠處方箋實在不好賺」、「現在都有連鎖大型藥局，其實不好賺」、「前藥局老闆開了三家藥局，結果到後面都到處借錢硬撐著」。