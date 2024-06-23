快訊

內褲男百貨公司外揮舞武士刀 小黃司機拒載竟遭刺傷 警抓人送辦

練球近10年！國三生入選青奧國手 半夜苦練獲頒市長獎

珍珠、芋園、湯圓不是最肥 一圖看懂豆花配料及湯品怎麼選熱量才不高

藥師爸媽想花300萬開藥局怎勸阻？ 網曝：撐半年就能退休

聯合新聞網／ 綜合報導
網友爸媽想開藥局引起熱烈討論，藥局示意圖。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
網友爸媽想開藥局引起熱烈討論，藥局示意圖。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

台灣路上藥局數量相當多，包括連鎖及非連鎖的藥局，有網友表示，他的父母是藥師，近日想投入300萬元開設藥局，但他認為產業已經飽和，開店只會賠錢。其他人卻表示，「本身是藥師不用租牌，如果加盟可以接受，附近也有診所配合的話，撐過半年，大致就是退休生活了」，還有人坦言，「藥局超容易開，不容易倒」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他的父母是藥師，兩人都有穩定工作，年薪約250萬元，近日兩人想開藥局，需投入300萬元的資金，但他認為藥局產業已經飽和，現在開店像是把錢丟入水裡，他問「大家覺得怎麼樣說服爸媽不要開比較好？」

不少人都認為開藥局穩賺錢，「本身是藥師不用租牌，如果加盟可以接受，附近也有診所配合的話，撐過半年，大致就是退休生活了」、「藥局不會倒啦，想太多」、「你仔細想想，從小到大有看過多少藥局倒閉的？你爸媽是藥師，開藥局風險其實不高，雖然沒法大富，但要打平生活過得去不算難，現在有些連鎖的給藥師加盟有優惠方案，建議你父母可以參考」。

不過也有人說，「我姑姑開藥局不到半年，隔壁也開一間連鎖藥局，貼在我姑姑藥局左邊，生意直接腰斬」、「藥局有點吃地點，好地點租金又很貴」、「前提是房子要是自己的，不然光靠處方箋實在不好賺」、「現在都有連鎖大型藥局，其實不好賺」、「前藥局老闆開了三家藥局，結果到後面都到處借錢硬撐著」。

Dcard 藥局

延伸閱讀

民進黨全黨殺一人？ 黃揚名曝這人被罷免就慘了：藍營恐一路潰敗

捷運亂象再+1！男女「翹腳連線」擋通道 路人看傻：只讓一點點點…

病毒大亂鬥！兒科急診「住院至少等3天」 醫籲民眾快做這件事

大韓航空驟降2萬英尺 機內旅客嚇壞「氧氣罩全掉下來」：活著真好

相關新聞

藥師爸媽想花300萬開藥局怎勸阻？ 網曝：撐半年就能退休

台灣路上藥局數量相當多，包括連鎖及非連鎖的藥局，有網友表示，他的父母是藥師，近日想投入300萬元開設藥局，但他認為產業已經飽和，開店只會賠錢。其他人卻表示，「本身是藥師不用租牌，如果加盟可以接受，附近也有診所配合的話，撐過半年，大致就是退休生活了」，還有人坦言，「藥局超容易開，不容易倒」。

他酸王心凌是B咖在大陸紅啥？網曝「以前超火」：每班都放她的歌

王心凌近幾年因在大陸參加綜藝節目爆紅，台灣網友不解，「王心凌在台灣也只能算是B咖歌手吧，是在紅什麼？」其他人卻說，王心凌過去在台灣也非常知名，「那時國中每班都在放她的歌」。

台人赴日吃拉麵1舉動被店家制止 作家提醒：看外文菜單多收費

日本是台灣人最愛的旅遊目的地之一，當地美食相當受到台人青睞，尤其日本有許多大大小小的拉麵店，更是台人最愛。不過專家提醒，到日本拉麵店排隊千萬不能「解壓縮」，也就是不可代排，必須等到用餐人數全體到達才能排隊，否則會被店員制止，另若是看外文菜單還會被加價。

有住戶丟「整包大便」到廚餘桶！管委會開嗆：彩色列印公告犯人長相

台灣許多社區有垃圾、廚餘代收的服務，一名網友分享，自己社區的管委會貼出一張公告，指出有住戶在廚餘桶裡「丟了整包大便」，將會把犯人照片用「彩色」列印公告。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

喝奶蓋驚見杯底有「茶葉根」！真身曝光網狂嘔︰有夠噁心

奶蓋是近年的人氣飲品，不少人喜歡品嚐。台灣有人妻在網上分享，習慣打開杯蓋飲奶蓋，有一日如常品嚐，但飲到最後一口時發現異物，最初以為是「茶葉根」，豈料細看後卻發現是死去的小壁虎，慨嘆「牠是死的，我也快了

「現在孩子很有錢？」他見國高中生拿蘋果筆電去星巴克 網曝1現象造成

3C產品越來越普及，幾乎每人都會同時擁有手機、筆電、平板等產品，有一名網友發現在咖啡廳可以看到不少國高中生拿著平板、筆電，就連吃飯也是花錢不手軟，讓他相當訝異「現在學生是越來越有錢了嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。